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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200718/1574532373.html
В Белоруссии число случаев COVID-19 достигло 65 782
Число случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 171, до 65 953, скончались еще четыре пациента, всего умерших 495, сообщила в субботу пресс-служба... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T13:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
александр лукашенко
воз
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, александр лукашенко, воз, белоруссия

В Белоруссии число случаев COVID-19 достигло 65 782

13:46 18.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19
Врач в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в госпитале COVID-19. Архивное фото
МИНСК, 18 июл - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 171, до 65 953, скончались еще четыре пациента, всего умерших 495, сообщила в субботу пресс-служба минздрава республики.
Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 200. На пятницу число выявленных случаев COVID-19 достигло 65 782, в том числе сообщалось о 491 умершем. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 июля заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней.
"Зарегистрированы 65 953 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 183 007 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 495 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 57 856 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
17 июля, 19:28
В Белоруссии сделают свою вакцину против коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,6 миллиона случаев заражения, свыше 585 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоВОЗБелоруссия
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