В Белоруссии число случаев COVID-19 достигло 65 782

"Зарегистрированы 65 953 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 183 007 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 495 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.