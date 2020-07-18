На Байкале локализовали разлив нефтепродуктов из накренившегося судна

"В настоящее время загрязнение полностью локализовано. На месте работают сотрудники МЧС, водолазы и иные специалисты. Ликвидацию загрязнения производят в том числе с помощью абсорбентов, разлагающих нефтепродукты, не требующих дополнительной утилизации", - говорится в сообщении.