На Байкале локализовали разлив нефтепродуктов из накренившегося судна

КРАСНОЯРСК, 18 июл – РИА Новости. Разлив нефтепродуктов из накренившегося из-за шторма судна возле причала на Байкале локализован, сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.
"В настоящее время загрязнение полностью локализовано. На месте работают сотрудники МЧС, водолазы и иные специалисты. Ликвидацию загрязнения производят в том числе с помощью абсорбентов, разлагающих нефтепродукты, не требующих дополнительной утилизации", - говорится в сообщении.
Ранее Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура сообщала о начале проверки из-за разлива нефтепродуктов с накренившегося во время шторма судна. Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ также проводит проверку. По информации следователей, инцидент произошел у причала в поселке Хужир. По предварительным данным следователей, происшествие случилось в четверг во время шторма, когда пришвартованное судно столкнулось с причалом. По информации прокуратуры, в воду могло попасть более 100 литров топлива, хотя владелец называет меньшие объемы.