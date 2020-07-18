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На Байкале локализовали разлив нефтепродуктов из накренившегося судна
Разлив нефтепродуктов из накренившегося из-за шторма судна возле причала на Байкале локализован, сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T13:42
байкал
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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Кадры с места аварии судна на Байкале
Более 100 литров топлива могло вылиться в Байкал с накренившегося судна, сообщает прокуратура
2020-07-18T13:42
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байкал, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

На Байкале локализовали разлив нефтепродуктов из накренившегося судна

13:42 18.07.2020
360
КРАСНОЯРСК, 18 июл – РИА Новости. Разлив нефтепродуктов из накренившегося из-за шторма судна возле причала на Байкале локализован, сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.
"В настоящее время загрязнение полностью локализовано. На месте работают сотрудники МЧС, водолазы и иные специалисты. Ликвидацию загрязнения производят в том числе с помощью абсорбентов, разлагающих нефтепродукты, не требующих дополнительной утилизации", - говорится в сообщении.
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Ранее Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура сообщала о начале проверки из-за разлива нефтепродуктов с накренившегося во время шторма судна. Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ также проводит проверку. По информации следователей, инцидент произошел у причала в поселке Хужир. По предварительным данным следователей, происшествие случилось в четверг во время шторма, когда пришвартованное судно столкнулось с причалом. По информации прокуратуры, в воду могло попасть более 100 литров топлива, хотя владелец называет меньшие объемы.
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БайкалСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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