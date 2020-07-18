В Ингушетии число случаев коронавируса превысило 3,4 тысячи

НАЛЬЧИК, 18 июл - РИА Новости. Общее число выявленных случаев коронавируса в Ингушетии составило более 3,4 тысячи, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 3393 случая заражения коронавирусом, скончался 71 человек, в том числе муфтий республики.

"По результатам исследований выявлено 3419 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки – 26. Выздоровели всего 2538 человек", - говорится в сообщении.

По данным штаба, всего в регионе госпитализированы 165 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 69, из них 21 пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации, включая четырех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7582 человек, остается под наблюдением 381 человек, в том числе 216 – в условиях самоизоляции на дому.