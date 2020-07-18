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В Ингушетии число случаев коронавируса превысило 3,4 тысячи
Общее число выявленных случаев коронавируса в Ингушетии составило более 3,4 тысячи, сообщает региональный оперативный штаб. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T13:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529778_0:0:2716:1529_1400x0_80_0_0_f41d6018836a4f60043614178eff4dc1.jpg
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коронавирус в россии

В Ингушетии число случаев коронавируса превысило 3,4 тысячи

13:31 18.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19
Врач в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в госпитале COVID-19. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 18 июл - РИА Новости. Общее число выявленных случаев коронавируса в Ингушетии составило более 3,4 тысячи, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 3393 случая заражения коронавирусом, скончался 71 человек, в том числе муфтий республики.
"По результатам исследований выявлено 3419 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки – 26. Выздоровели всего 2538 человек", - говорится в сообщении.
По данным штаба, всего в регионе госпитализированы 165 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 69, из них 21 пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации, включая четырех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
Тесты на коронавирус
Вчера, 09:11Распространение нового коронавируса
В России провели более 24,6 миллиона тестов на COVID-19
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7582 человек, остается под наблюдением 381 человек, в том числе 216 – в условиях самоизоляции на дому.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в России
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