https://ria.ru/20200718/1574531802.html
В Индонезии более 14 тысяч человек покинули дома из-за паводков
Свыше 14 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в результате ливневых паводков и оползней в индонезийской провинции Южный Сулавеси, число пропавших без РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T13:24
2020-07-18T13:24
южный сулавеси
индонезия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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южный сулавеси, индонезия, в мире
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости.
Свыше 14 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в результате ливневых паводков и оползней в индонезийской провинции Южный Сулавеси
, число пропавших без вести возросло до 67, передает агентство Синьхуа
со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось, что в результате паводков и оползней в провинции погибли по меньшей мере 36 человек.
Агентство передает со ссылкой на главу индонезийского национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Дони Монардо, что из-за разгула стихии пострадал еще 51 человек, 14 388 жителей провинции "нашли прибежище в более безопасных местах".
По словам представителя местной поисково-спасательной службы Заенала Асада, спасатели направили усилия на помощь жителям города Масамба и ряда других наиболее пострадавших населенных пунктов. В операции принимают участие 359 спасателей, была задействована тяжелая техника.
Отмечается, что ливневые паводки обрушились на дорогу, девять мостов, 13 религиозных и девять школьных зданий, восемь офисных зданий, два общественных здания и рынок. Людям, чьи дома оказались разрушены, будет предоставлена компенсация.