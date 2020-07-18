В Индонезии более 14 тысяч человек покинули дома из-за паводков

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Свыше 14 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в результате ливневых паводков и оползней в индонезийской провинции Свыше 14 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в результате ливневых паводков и оползней в индонезийской провинции Южный Сулавеси , число пропавших без вести возросло до 67, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось, что в результате паводков и оползней в провинции погибли по меньшей мере 36 человек.

Агентство передает со ссылкой на главу индонезийского национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Дони Монардо, что из-за разгула стихии пострадал еще 51 человек, 14 388 жителей провинции "нашли прибежище в более безопасных местах".

По словам представителя местной поисково-спасательной службы Заенала Асада, спасатели направили усилия на помощь жителям города Масамба и ряда других наиболее пострадавших населенных пунктов. В операции принимают участие 359 спасателей, была задействована тяжелая техника.