Кличко рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве у метро в Киеве

КИЕВ, 18 июл – РИА Новости. Украинские медики прооперировали 22-летнего студента, пострадавшего при взрыве у станции метро "Шулявская" в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
В пятницу вечером взрыв произошел у станции метро "Шулявская" в Киеве, пострадал один человек. В субботу утром полиция уточнила, что число пострадавших возросло до четырех: еще трое людей самостоятельно обратились к врачам и были отпущены после обследования. Правоохранители начали расследование, инцидент квалифицирован как хулиганство.
"Двадцатидвухлетнего студента, который вчера пострадал в результате взрыва у станции метро "Шулявская", прооперировали. Врачи удалили много осколков от взрывного устройства и передали их правоохранительным органам. Парень находится в отделении политравмы одной из столичных больниц. Его состояние стабильное, средней тяжести", - написал Кличко в своем аккаунте в соцсети Facebook.
По его словам, правоохранители уже устанавливают все обстоятельства инцидента и расследуют преступление.