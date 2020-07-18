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Кличко рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве у метро в Киеве
Украинские медики прооперировали 22-летнего студента, пострадавшего при взрыве у станции метро "Шулявская" в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T13:21
виталий кличко
киев
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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виталий кличко, киев, в мире

Кличко рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве у метро в Киеве

13:21 18.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
Здание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи. Архивное фото
КИЕВ, 18 июл – РИА Новости. Украинские медики прооперировали 22-летнего студента, пострадавшего при взрыве у станции метро "Шулявская" в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
В пятницу вечером взрыв произошел у станции метро "Шулявская" в Киеве, пострадал один человек. В субботу утром полиция уточнила, что число пострадавших возросло до четырех: еще трое людей самостоятельно обратились к врачам и были отпущены после обследования. Правоохранители начали расследование, инцидент квалифицирован как хулиганство.

"Двадцатидвухлетнего студента, который вчера пострадал в результате взрыва у станции метро "Шулявская", прооперировали. Врачи удалили много осколков от взрывного устройства и передали их правоохранительным органам. Парень находится в отделении политравмы одной из столичных больниц. Его состояние стабильное, средней тяжести", - написал Кличко в своем аккаунте в соцсети Facebook.

По его словам, правоохранители уже устанавливают все обстоятельства инцидента и расследуют преступление.
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Виталий КличкоКиевВ мире
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