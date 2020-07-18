Кличко рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве у метро в Киеве

В пятницу вечером взрыв произошел у станции метро "Шулявская" в Киеве, пострадал один человек. В субботу утром полиция уточнила, что число пострадавших возросло до четырех: еще трое людей самостоятельно обратились к врачам и были отпущены после обследования. Правоохранители начали расследование, инцидент квалифицирован как хулиганство.