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В Румынии число случаев COVID-19 достигло 36 691
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 889, до 36 691, всего с начала пандемии умерли 2009 человек, сообщил телеканал... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T13:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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коронавирус covid-19, воз, румыния

В Румынии число случаев COVID-19 достигло 36 691

13:13 18.07.2020 (обновлено: 13:15 18.07.2020)
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© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 889, до 36 691, всего с начала пандемии умерли 2009 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 35 802 случаях заражения, 1988 из которых стали летальными.
"На сегодня в Румынии подтверждено 36 691 случай заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 2009 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что почти 24,9 тысячи пациентов были выписаны из больниц.
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В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 16 августа. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,6 миллиона случаев заражения, свыше 585 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗРумыния
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