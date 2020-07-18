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В Москву-реку попало топливо с затопленного судна
Дизельное топливо вылилось в Москву-реку из-за того, что у причала в Красногорске затонуло судно, сообщает подмосковный главк МЧС. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T17:07
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красногорск
происшествия
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1
красногорск
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/12/1574531607_0:77:596:412_1400x0_80_0_0_129f55d19c6d26b7c0ac2a8e259a6b3a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красногорск, происшествия

В Москву-реку попало топливо с затопленного судна

13:11 18.07.2020 (обновлено: 17:07 18.07.2020)
4076
© Фото : Аккаунт Эльмиры Хаймурзиной в FacebookВ Красногорске акватории реки Москва в районе улицы Центральной затонул частный буксир "Январь"
В Красногорске акватории реки Москва в районе улицы Центральной затонул частный буксир Январь
© Фото : Аккаунт Эльмиры Хаймурзиной в Facebook
В Красногорске акватории реки Москва в районе улицы Центральной затонул частный буксир "Январь"
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Дизельное топливо вылилось в Москву-реку из-за того, что у причала в Красногорске затонуло судно, сообщает подмосковный главк МЧС.
По данным ведомства, вечером владелец судна пришвартовался к пирсу, а когда пришел утром, обнаружил, что судно подтоплено. В результате на поверхности воды образовалось радужное пятно.
Речь идет о 20-метровом судне под названием "Янтарь". Как сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская, это частный буксир. Сотрудники СК и прокуратуры проводят проверки.
211319918
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КрасногорскПроисшествия
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