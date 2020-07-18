https://ria.ru/20200718/1574531474.html
В Москву-реку попало топливо с затопленного судна
Дизельное топливо вылилось в Москву-реку из-за того, что у причала в Красногорске затонуло судно, сообщает подмосковный главк МЧС. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T13:11
2020-07-18T17:07
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красногорск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/12/1574531607_0:77:596:412_1400x0_80_0_0_129f55d19c6d26b7c0ac2a8e259a6b3a.jpg
1
красногорск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/12/1574531607_0:77:596:412_1400x0_80_0_0_129f55d19c6d26b7c0ac2a8e259a6b3a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/12/1574531607_0:89:596:536_1400x0_80_0_0_a97c6a8d004e28b0896441a0a8d163d2.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/12/1574531607_0:0:596:596_1400x0_80_0_0_641be75edbd8852e88bec0f015f1dfe7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красногорск, происшествия