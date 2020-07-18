На Кубани могут возобновить работу около 530 бассейнов и 20 аквапарков

СОЧИ, 18 июл - РИА Новости. Около 530 бассейнов и 20 аквапарков могут с субботы возобновить работу на Кубани после снятия ряда ограничений из-за коронавируса, сообщает администрация региона.
Согласно постановлению губернатора, в субботу в регионе снимается еще ряд ограничений в работе курортной отрасли.
"С сегодняшнего дня на Кубани могут возобновить деятельность 20 аквапарков и порядка 530 бассейнов. Из них 160 расположены в санаторно-курортных организациях. Порядка 350 – в гостиницах и иных средствах размещения.
По данным властей, 20 аквапарков в случае выполнения всех предписаний Роспотребнадзора смогут открыться в Сочи, Анапе, Геленджике, Туапсинском, Темрюкском и Белоглинском районах.
Уточняется, что 19 санаториев и здравниц Апшеронского, Лабинского, Мостовского районов используют бассейны с термальной водой – это их основной инструмент привлечения отдыхающих. Поэтому возобновление работы бассейнов принципиально важно для существования средств размещения.
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