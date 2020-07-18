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На Кубани могут возобновить работу около 530 бассейнов и 20 аквапарков
Около 530 бассейнов и 20 аквапарков могут с субботы возобновить работу на Кубани после снятия ряда ограничений из-за коронавируса, сообщает администрация... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T13:10
распространение нового коронавируса
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), геленджик, сочи, анапа, краснодарский край, общество

На Кубани могут возобновить работу около 530 бассейнов и 20 аквапарков

13:10 18.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАквапарк
Аквапарк
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Аквапарк. Архивное фото
СОЧИ, 18 июл - РИА Новости. Около 530 бассейнов и 20 аквапарков могут с субботы возобновить работу на Кубани после снятия ряда ограничений из-за коронавируса, сообщает администрация региона.
Согласно постановлению губернатора, в субботу в регионе снимается еще ряд ограничений в работе курортной отрасли.
"С сегодняшнего дня на Кубани могут возобновить деятельность 20 аквапарков и порядка 530 бассейнов. Из них 160 расположены в санаторно-курортных организациях. Порядка 350 – в гостиницах и иных средствах размещения.
По данным властей, 20 аквапарков в случае выполнения всех предписаний Роспотребнадзора смогут открыться в Сочи, Анапе, Геленджике, Туапсинском, Темрюкском и Белоглинском районах.
Уточняется, что 19 санаториев и здравниц Апшеронского, Лабинского, Мостовского районов используют бассейны с термальной водой – это их основной инструмент привлечения отдыхающих. Поэтому возобновление работы бассейнов принципиально важно для существования средств размещения.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ГеленджикСочиАнапаКраснодарский крайОбщество
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