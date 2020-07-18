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Распространение нового коронавируса
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В Иране число случаев COVID-19 превысило 270 тысяч
Число заразившихся коронавирусом в Иране превысило 270 тысяч, сообщила в субботу официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T13:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хасан роухани
иран
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, хасан роухани, иран

В Иране число случаев COVID-19 превысило 270 тысяч

13:04 18.07.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровСитуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
© РИА Новости / Антон Быстров
ТЕГЕРАН, 18 июл – РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Иране превысило 270 тысяч, сообщила в субботу официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
Президент Ирана Хасан Роухани ранее заявил, что страна переживает вторую волну коронавируса, начавшуюся с середины июня. Он также добавил, что коронавирусом могут заразиться в последующие месяцы до 35 млн жителей Ирана, а до этого с инфекцией могли столкнуться 25 млн человек в стране.
Как следует из сообщения информационного портала правительства страны, представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 2166 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 188 человек.
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Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 271 606, жертв – 13 979. При этом на данный момент число выздоровевших достигло не менее 235 тысяч.
С начала июля Иран три раза обновил рекорд по жертвам за сутки, последний раз - 9 июля, когда власти сообщили о гибели 221 человека.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля власти ввели обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах.
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Эпидемиологическая ситуация в Иране развивается скачкообразно: пройдя в конце марта - начале апреля скачок заражений (более 3 тысяч случаев в сутки), страна в начале мая фиксировала менее тысячи случаев, после чего ситуация снова стала ухудшаться: в начале июня был установлен новый рекорд заражаемости, побивший мартовский показатель. Вместе с этим в последний месяц значительно возросла смертность - с двухзначных показателей до трехзначных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Хасан РоуханиИран
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