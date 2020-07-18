В Свердловской области число жертв коронавируса выросло до 193

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Число случаев смерти больных COVID-19 в Свердловской области выросло за сутки еще на пять, до 193, сообщает в субботу оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
"Зарегистрировано пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 193", - говорится в сообщении.
За сутки в Свердловской области выявлено 259 новых случаев COVID-19.
Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Алапаевска, Артемовского, Асбеста, Белоярского, Березовского, Богдановича, Верхней Салды, Волчанска, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхотурья, Дегтярска, Краснотурьинска, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Кушвы, Каменска-Уральского и Каменского городского округа, Среднеуральска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Новой Ляли, Полевского, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Тавдинского и Талицкого городских округов.
Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции, таким образом, составляет 17 544, уточняет штаб.
Состояние 183 госпитализированных оценивается как тяжелое, 152 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 73 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 757. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки выписано 343 человека. Всего уральские врачи вылечили 11 616 пациентов, отмечает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.