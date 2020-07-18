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Распространение нового коронавируса
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В Свердловской области число жертв коронавируса выросло до 193
Число случаев смерти больных COVID-19 в Свердловской области выросло за сутки еще на пять, до 193, сообщает в субботу оперативный штаб региона по профилактике... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T13:00
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, валерий каменский, ревда, верхняя тура, серов

В Свердловской области число жертв коронавируса выросло до 193

13:00 18.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшер скорой медицинской помощи подстанции
Фельдшер скорой медицинской помощи подстанции
© РИА Новости / Максим Блинов
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Фельдшер скорой медицинской помощи подстанции
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Число случаев смерти больных COVID-19 в Свердловской области выросло за сутки еще на пять, до 193, сообщает в субботу оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
"Зарегистрировано пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 193", - говорится в сообщении.
За сутки в Свердловской области выявлено 259 новых случаев COVID-19.
Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Алапаевска, Артемовского, Асбеста, Белоярского, Березовского, Богдановича, Верхней Салды, Волчанска, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхотурья, Дегтярска, Краснотурьинска, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Кушвы, Каменска-Уральского и Каменского городского округа, Среднеуральска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Новой Ляли, Полевского, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Тавдинского и Талицкого городских округов.
Пациент во время взятия мазка на коронавирус COVID-19 в городской поликлинике №109 ДЗМ в Москве
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Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции, таким образом, составляет 17 544, уточняет штаб.
Состояние 183 госпитализированных оценивается как тяжелое, 152 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 73 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 757. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки выписано 343 человека. Всего уральские врачи вылечили 11 616 пациентов, отмечает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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