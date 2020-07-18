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В Москве избили полицейского
В центре Москвы уроженец Азербайджана избил сотрудника правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя столичного... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T16:37
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
азербайджан
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москва
азербайджан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, азербайджан

В Москве избили полицейского

12:57 18.07.2020 (обновлено: 16:37 18.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В центре Москвы уроженец Азербайджана избил сотрудника правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя столичного Главного следственного управления СК Юлия Иванова.
Отмечается, что 15 июля подозреваемый участвовал в несанкционированном мероприятии вблизи Тверской улицы. Он применил насилие против полицейского, который пытался пресечь противоправные действия.
Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. У нападавшего взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.
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Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваАзербайджан
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