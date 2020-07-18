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Распространение нового коронавируса
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В Филатовской больнице в Москве лечатся более 390 пациентов с COVID-19
Более 900 пациентов, в том числе 391 с подтвержденным коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T12:48
распространение нового коронавируса
валерий вечорко
коронавирус в россии
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РИА Новости
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353
60
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валерий вечорко, коронавирус в россии, москва

В Филатовской больнице в Москве лечатся более 390 пациентов с COVID-19

12:48 18.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Более 900 пациентов, в том числе 391 с подтвержденным коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 18.07.20. Всего на лечении: 910. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 878. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 391. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: шесть. В ОРИТ: 129. На ИВЛ: 44", - написал он в Facebook.
Пациент во время взятия мазка на коронавирус COVID-19 в городской поликлинике №109 ДЗМ в Москве
Вчера, 10:36
В России число заболевших коронавирусом достигло 765 тысяч
Вечорко также сообщил, что за сутки выписаны 128 человек, поступили 98.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоКоронавирус в РоссииМосква
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