В Филатовской больнице в Москве лечатся более 390 пациентов с COVID-19

"Сводка на утро 18.07.20. Всего на лечении: 910. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 878. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 391. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: шесть. В ОРИТ: 129. На ИВЛ: 44", - написал он в Facebook.