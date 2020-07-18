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В больнице в Коммунарке лечатся почти 300 пациентов
Около 300 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат зараженных коронавирусом, сообщил главврач Денис Проценко. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T12:37
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571340766_0:231:3127:1990_1400x0_80_0_0_c27a8b30c101d1e2c4f02927de167c52.jpg
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РИА Новости
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353
60
денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В больнице в Коммунарке лечатся почти 300 пациентов

12:37 18.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Около 300 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат зараженных коронавирусом, сообщил главврач Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, на лечении находятся 298 человек. За сутки выписаны 34 человека, пятеро умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДенис ПроценкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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