В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

КАЛИНИНГРАД, 18 июл - РИА Новости. Двое из 15 выявленных за сутки пациентов с коронавирусом в Калининградской области приехали из других российских регионов, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в Калининградской области подтверждено 15 случаев коронавирусной инфекции. Восемь заболевших выявлены при лабораторном обследовании при обращении за медицинской помощью, у пятерых из них диагностирована пневмония, в том числе у прибывшего из Саратовской области на строительство объекта и пенсионера, вернувшегося из поездки в Пермь к родным", - сказали в штабе.
По данным оперштаба, среди подтвержденных случаев семь выявлены без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований по контакту с ранее заболевшими по месту работы, жительства, а также по инициативе работодателя после отпуска сотрудника.
Всего на 18 июля на COVID-19 в Калининградской области обследовано 108,3 тысячи человек. Выявлено 2691 случай заражения, 1930 человек выздоровели, 44 скончались. Остаются под медицинским наблюдением 278 человек, в том числе четверо в условиях обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.