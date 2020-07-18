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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200718/1574530244.html
В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
Двое из 15 выявленных за сутки пациентов с коронавирусом в Калининградской области приехали из других российских регионов, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T12:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
калининградская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, калининградская область

В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

12:29 18.07.2020
1071
© РИА Новости . Владимир АстапковичВрач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 18 июл - РИА Новости. Двое из 15 выявленных за сутки пациентов с коронавирусом в Калининградской области приехали из других российских регионов, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в Калининградской области подтверждено 15 случаев коронавирусной инфекции. Восемь заболевших выявлены при лабораторном обследовании при обращении за медицинской помощью, у пятерых из них диагностирована пневмония, в том числе у прибывшего из Саратовской области на строительство объекта и пенсионера, вернувшегося из поездки в Пермь к родным", - сказали в штабе.
По данным оперштаба, среди подтвержденных случаев семь выявлены без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований по контакту с ранее заболевшими по месту работы, жительства, а также по инициативе работодателя после отпуска сотрудника.
Пациент во время взятия мазка на коронавирус COVID-19 в городской поликлинике №109 ДЗМ в Москве
Вчера, 10:36
В России число заболевших коронавирусом достигло 765 тысяч
Всего на 18 июля на COVID-19 в Калининградской области обследовано 108,3 тысячи человек. Выявлено 2691 случай заражения, 1930 человек выздоровели, 44 скончались. Остаются под медицинским наблюдением 278 человек, в том числе четверо в условиях обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКалининградская область
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