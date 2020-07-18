В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

"За последние сутки в Калининградской области подтверждено 15 случаев коронавирусной инфекции. Восемь заболевших выявлены при лабораторном обследовании при обращении за медицинской помощью, у пятерых из них диагностирована пневмония, в том числе у прибывшего из Саратовской области на строительство объекта и пенсионера, вернувшегося из поездки в Пермь к родным", - сказали в штабе.