В Ростове откачали воду из домов после паводка

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Подтопленные раннее территории частных домов, железнодорожные пути и социально значимые объекты в Ростовской области полностью освобождены от воды, сообщили в МЧС России.
Согласно сообщению, 16 июля в Ростовской области было объявлено штормовое предупреждение о комплексе неблагоприятных метеоявлений, которое частично оправдалось. В Ростове-на-Дону и Батайске дождевой паводок начался утром 17 июля, в результате оказались подтоплены низменные участки и территории.
"На территории Ростова-на-Дону и Батайска подразделениями МЧС России проведены работы по откачке воды с территорий частных домовладений и социально значимых объектов, а также привокзальной площади и ж/д путей. Всего откачано порядка 8,5 тысяч кубометров воды, а также эвакуированы 132 автомобиля, эвакуированы с использованием плавсредств 210 человек. Помощь также оказана 241 человеку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего для ликвидации последствий дождевого паводка привлекалась группировка сил и средств от РСЧС в составе почти 1,7 тысячи специалистов и порядка 280 единиц техники.
Ранее сообщалось, что ливень начался в Ростове-на-Дону и Батайске в пятницу утром. Движение трамваев и троллейбусов было приостановлено. Подтопленными оказались два железнодорожных пути в районе ростовского вокзала.