Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200718/1574530203.html
В Ростове откачали воду из домов после паводка
Подтопленные раннее территории частных домов, железнодорожные пути и социально значимые объекты в Ростовской области полностью освобождены от воды, сообщили в... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T12:27
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
батайск
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574491994_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_c0274ba3ee51d50bd26cac89aeeae4ff.jpg
https://ria.ru/20200717/1574507841.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200717/1574487835.html
батайск
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Ливни затопили Ростов-на-Дону. Съемка очевидцев
Ливни затопили Ростов-на-Дону. Видео поделились с РИА Новости очевидцы.
2020-07-18T12:27
true
PT1M00S
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574491994_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_c0274ba3ee51d50bd26cac89aeeae4ff.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574491994_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_20042f6a240ab45895b983fac9ee30d2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574491994_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_5d20ab16848f0035a9753e34cc5cf339.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), батайск, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия

В Ростове откачали воду из домов после паводка

12:27 18.07.2020
958
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Подтопленные раннее территории частных домов, железнодорожные пути и социально значимые объекты в Ростовской области полностью освобождены от воды, сообщили в МЧС России.
Согласно сообщению, 16 июля в Ростовской области было объявлено штормовое предупреждение о комплексе неблагоприятных метеоявлений, которое частично оправдалось. В Ростове-на-Дону и Батайске дождевой паводок начался утром 17 июля, в результате оказались подтоплены низменные участки и территории.
Улица подтопленного дачного поселка районе в Московской области
17 июля, 17:16
В Подмосковье 52 дома остаются подтопленными из-за непогоды
"На территории Ростова-на-Дону и Батайска подразделениями МЧС России проведены работы по откачке воды с территорий частных домовладений и социально значимых объектов, а также привокзальной площади и ж/д путей. Всего откачано порядка 8,5 тысяч кубометров воды, а также эвакуированы 132 автомобиля, эвакуированы с использованием плавсредств 210 человек. Помощь также оказана 241 человеку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего для ликвидации последствий дождевого паводка привлекалась группировка сил и средств от РСЧС в составе почти 1,7 тысячи специалистов и порядка 280 единиц техники.
Ранее сообщалось, что ливень начался в Ростове-на-Дону и Батайске в пятницу утром. Движение трамваев и троллейбусов было приостановлено. Подтопленными оказались два железнодорожных пути в районе ростовского вокзала.
Люди под дождем на Красной площади в Москве
17 июля, 12:11
Дожди не отступят? Москва за 1,5 месяца лета преодолела норму по осадкам
300010
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БатайскРостовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
Рекомендуем
Анна Амбарцумян
В элитном московском отеле нашли труп известной блогерши
Сергей Шойгу на отдыхе
Дочь Шойгу показала редкие фотографии отца на отдыхе
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
В Красногорске акватории реки Москва в районе улицы Центральной затонул частный буксир Январь
В Москву-реку попало топливо с затопленного судна
Пальмира
Севастополь направит вторую археологическую экспедицию в Сирию
Адвокат Александр Добровинский
Адвокат объяснил появление 40 миллионов рублей в деле о ДТП с Ефремовым
Основатель журнала Time Out Тони Эллиот
Умер основатель журнала Time Out
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве избили полицейского
Мэр города Оквилл Роб Бертон
Мэр Оквилла хотел бы убрать кенотаф солдатам дивизии СС "Галичина"
Купальня Сеченьи в Будапеште
В Будапеште планируют ограничить возможность сдавать квартиры туристам
Ликвидация пожара в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
Горящий собор Святых Петра и Павла во Франции сняли на видео
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Источник: Шойгу провел переговоры с министром обороны Азербайджана
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран отправил во Францию самописцы со сбитого украинского самолета
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
Иосиф Пригожин на пресс-конференции
Иосиф Пригожин заявил об угрозах расправы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
04:18В Китае за сутки выявили 16 случаев COVID-19
04:10Сомнолог нашла негативное последствие долгой жары
03:33Кинологи назвали самые популярные клички для собак
03:28Эксперт объяснил бесполезность бесконтактных турникетов против COVID
03:14Аналитик объяснил, почему ЕС не хочет жертвовать "Северным потоком — 2"
02:56Число смертей пациентов с COVID-19 в мире превысило 600 тысяч человек
02:36Эксперт рассказал, когда в России заработают e-sim карты
01:56В Бразилии выявили 28,5 тысячи новых случаев COVID-19
01:50Лидеры ЕС должны прийти к соглашению в воскресенье, заявил Конте
01:48В Ингушетии тушат пожар на несанкционированной свалке
01:44Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса
01:24Трамп объявил о переходе на "телефонные митинги" из-за коронавируса
01:20СМИ: в Израиле задерживают участников антиправительственных демонстраций
01:17В Сирии пройдут третьи с начала войны парламентские выборы
00:40Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
00:37Кабмин внес в ГД законопроект о налоговой поддержке СМИ и издательств
00:36Фадеев извинился за клип с Валерией
00:00Страны G20 намерены бороться с последствиями пандемии COVID-19
23:51Израильские военные задержали трех палестинцев по подозрению в терроризме
Лента новостейМолния