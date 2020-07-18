В Ростове откачали воду из домов после паводка

"На территории Ростова-на-Дону и Батайска подразделениями МЧС России проведены работы по откачке воды с территорий частных домовладений и социально значимых объектов, а также привокзальной площади и ж/д путей. Всего откачано порядка 8,5 тысяч кубометров воды, а также эвакуированы 132 автомобиля, эвакуированы с использованием плавсредств 210 человек. Помощь также оказана 241 человеку", - говорится в сообщении.