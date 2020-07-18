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Севастополь направит вторую археологическую экспедицию в Сирию
Севастопольский госуниверситет (СевГУ) направит вторую археологическую экспедицию к берегам Сирии, сообщает пресс-служба университета. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T12:17
культура
средиземное море
сирия
севастополь
в мире
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РИА Новости
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353
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средиземное море, сирия, севастополь, в мире

Севастополь направит вторую археологическую экспедицию в Сирию

12:17 18.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Пальмира
 Пальмира
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пальмира. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Севастопольский госуниверситет (СевГУ) направит вторую археологическую экспедицию к берегам Сирии, сообщает пресс-служба университета.
"Более 120 подводных объектов в районе акватории острова Арвад у побережья сирийского города Тартус обследует вторая подводно-археологическая экспедиция Севастопольского госуниверситета", - говорится в сообщении.
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Экспедиция проведет подводно-археологическую разведку в акватории площадью 20 квадратных метров. Погружения будут производиться на глубинах от 2-3 до 80-90 метров. Помощь окажет водолазная группа Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова.
"Сирия дала практически монополию Российской Федерации в лице Севастопольского госуниверситета на проведение археологических работ, хотя претендовали и французы, и венгры. В этом районе 30 лет не проводились экспедиции, тем более с таким современным оборудованием", — сказал проректор по стратегическим коммуникациям СевГУ Иван Кусов.
По итогам экспедиции пройдет серия научных конференций в Сирии и Крыму. Планируется подготовка сирийских кадров подводной археологии.
Арвад — единственный обитаемый остров, принадлежащий Сирии в Средиземном море. Финикийцы построили на этом острове практически неприступную морскую крепость. Арвад на протяжении тысячелетий являлся крупным торговым портом, пережив римскую и византийскую эпохи.
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КультураСредиземное мореСирияСевастопольВ мире
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