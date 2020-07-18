Севастополь направит вторую археологическую экспедицию в Сирию

"Сирия дала практически монополию Российской Федерации в лице Севастопольского госуниверситета на проведение археологических работ, хотя претендовали и французы, и венгры. В этом районе 30 лет не проводились экспедиции, тем более с таким современным оборудованием", — сказал проректор по стратегическим коммуникациям СевГУ Иван Кусов.