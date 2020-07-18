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Иран отправил во Францию самописцы со сбитого украинского самолета
Иран отправил во Францию для расшифровки самописцы со сбитого под Тегераном украинского самолета, сообщил в пятницу замглавы иранского внешнеполитического... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T12:08
крушение украинского самолета в иране
boeing 737-800
международные авиалинии украины
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иран
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РИА Новости
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353
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крушение украинского самолета в иране, boeing 737-800, международные авиалинии украины, швеция, иран, сша, украина, в мире

Иран отправил во Францию самописцы со сбитого украинского самолета

12:08 18.07.2020
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 18 июл – РИА Новости. Иран отправил во Францию для расшифровки самописцы со сбитого под Тегераном украинского самолета, сообщил в пятницу замглавы иранского внешнеполитического ведомства Мохсен Бахарванд.

"Черный ящик украинского самолета был доставлен в Париж", - цитирует дипломата иранское издание Etemad.

На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
12 июля, 17:56
Иран назвал причину катастрофы украинского Boeing над Тегераном
По его словам, это было сделано накануне представителями Организации гражданской авиации Ирана, подключенного к расследованию происшествия, а 20 июля начнется расшифровка самописца.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Позднее в январе власти Ирана сообщили, что согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныШвецияИранСШАУкраинаВ мире
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