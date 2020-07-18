В Липецкой области число жертв коронавируса достигло 20 человек

Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией . Архивное фото

Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией

ВОРОНЕЖ, 18 июл - РИА Новости. Пожилая женщина, госпитализированная с тяжелой двусторонней пневмонией, стала 20-м умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Пожилая женщина, госпитализированная с тяжелой двусторонней пневмонией, стала 20-м умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области , сообщает администрация региона.

По данным на 17 июля, в регионе скончались 19 пациентов с подтвержденным COVID-19, в том числе три медработника.

"В Липецке умерла 72-летняя женщина с подтвержденным COVID-19. В регионе это 20-я смерть пациента с коронавирусной инфекцией. Женщина получала лечение по поводу двусторонней пневмонии", - говорится в сообщении.

По данным обладминистрации, лечение пациентки осложнялось наличием у нее сахарного диабета и тяжелой патологии сердечно-сосудистой системы. "На фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности была констатирована смерть", - информирует обладминистрация.

В Липецкой области за последние сутки подтверждено 25 новых случаев COVID-19. Всего на территории региона выявлено 4374 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 3256 человек.