В Липецкой области число жертв коронавируса достигло 20 человек

ВОРОНЕЖ, 18 июл - РИА Новости. Пожилая женщина, госпитализированная с тяжелой двусторонней пневмонией, стала 20-м умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области, сообщает администрация региона.
По данным на 17 июля, в регионе скончались 19 пациентов с подтвержденным COVID-19, в том числе три медработника.
"В Липецке умерла 72-летняя женщина с подтвержденным COVID-19. В регионе это 20-я смерть пациента с коронавирусной инфекцией. Женщина получала лечение по поводу двусторонней пневмонии", - говорится в сообщении.
По данным обладминистрации, лечение пациентки осложнялось наличием у нее сахарного диабета и тяжелой патологии сердечно-сосудистой системы. "На фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности была констатирована смерть", - информирует обладминистрация.
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В Липецкой области за последние сутки подтверждено 25 новых случаев COVID-19. Всего на территории региона выявлено 4374 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 3256 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.