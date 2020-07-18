Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200718/1574529631.html
В Липецкой области число жертв коронавируса достигло 20 человек
Пожилая женщина, госпитализированная с тяжелой двусторонней пневмонией, стала 20-м умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T12:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
липецкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573498742_0:0:3082:1735_1400x0_80_0_0_d90514f7d23b0158561bcab164453ddf.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200717/1574515260.html
липецкая область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573498742_0:0:3082:1735_1400x0_80_0_0_d90514f7d23b0158561bcab164453ddf.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573498742_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_9cb40d1535be43560bf690229ce16c75.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573498742_271:0:2319:2048_1400x0_80_0_0_7e5081003739575f5a98a87f183ca3f2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, липецкая область

В Липецкой области число жертв коронавируса достигло 20 человек

12:04 18.07.2020
886
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 18 июл - РИА Новости. Пожилая женщина, госпитализированная с тяжелой двусторонней пневмонией, стала 20-м умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области, сообщает администрация региона.
По данным на 17 июля, в регионе скончались 19 пациентов с подтвержденным COVID-19, в том числе три медработника.
"В Липецке умерла 72-летняя женщина с подтвержденным COVID-19. В регионе это 20-я смерть пациента с коронавирусной инфекцией. Женщина получала лечение по поводу двусторонней пневмонии", - говорится в сообщении.
По данным обладминистрации, лечение пациентки осложнялось наличием у нее сахарного диабета и тяжелой патологии сердечно-сосудистой системы. "На фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности была констатирована смерть", - информирует обладминистрация.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
17 июля, 19:28
В Белоруссии сделают свою вакцину против коронавируса
В Липецкой области за последние сутки подтверждено 25 новых случаев COVID-19. Всего на территории региона выявлено 4374 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 3256 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
010101
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииЛипецкая область
Рекомендуем
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
В Карабахе число случаев COVID-19 достигло 167
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии
Россия и Турция за сутки не зафиксировали нарушения перемирия в Сирии
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы
В Тульской области число жертв коронавируса достигло 178
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран отправил во Францию самописцы со сбитого украинского самолета
Медицинский работник областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 106
Танкер
Посольство в Нигерии проверит данные о захвате танкера с россиянами
Мэр города Оквилл Роб Бертон
Мэр Оквилла хотел бы убрать кенотаф солдатам дивизии СС "Галичина"
Основатель журнала Time Out Тони Эллиот
Умер основатель журнала Time Out
Пальмира
Севастополь направит вторую археологическую экспедицию в Сирию
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
Запросы депутатов Госдумы могут начать публиковать до 3 августа
Жан Кастекс
Премьер Франции выехал в Нант, где загорелся собор
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
Сергей Шойгу на отдыхе
Дочь Шойгу показала редкие фотографии отца на отдыхе
Во французском Нанте вспыхнул пожар в соборе Святых Петра и Павла
В прокуратуре начали расследование о поджоге в соборе в Нанте
Ливни затопили Ростов-на-Дону. Съемка очевидцев
В Ростове откачали воду из домов после паводка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
04:18В Китае за сутки выявили 16 случаев COVID-19
04:10Сомнолог нашла негативное последствие долгой жары
03:33Кинологи назвали самые популярные клички для собак
03:28Эксперт объяснил бесполезность бесконтактных турникетов против COVID
03:14Аналитик объяснил, почему ЕС не хочет жертвовать "Северным потоком — 2"
02:56Число смертей пациентов с COVID-19 в мире превысило 600 тысяч человек
02:36Эксперт рассказал, когда в России заработают e-sim карты
01:56В Бразилии выявили 28,5 тысячи новых случаев COVID-19
01:50Лидеры ЕС должны прийти к соглашению в воскресенье, заявил Конте
01:48В Ингушетии тушат пожар на несанкционированной свалке
01:44Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса
01:24Трамп объявил о переходе на "телефонные митинги" из-за коронавируса
01:20СМИ: в Израиле задерживают участников антиправительственных демонстраций
01:17В Сирии пройдут третьи с начала войны парламентские выборы
00:40Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
00:37Кабмин внес в ГД законопроект о налоговой поддержке СМИ и издательств
00:36Фадеев извинился за клип с Валерией
00:00Страны G20 намерены бороться с последствиями пандемии COVID-19
23:51Израильские военные задержали трех палестинцев по подозрению в терроризме
Лента новостейМолния