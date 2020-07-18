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Война в Сирии
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Россия и Турция за сутки не зафиксировали нарушения перемирия в Сирии
Россия и Турция в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки не зафиксировали нарушений, сообщается в информационном... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T12:03
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Россия и Турция за сутки не зафиксировали нарушения перемирия в Сирии

12:03 18.07.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии
© РИА Новости / РИА Новости
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Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия и Турция в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки не зафиксировали нарушений, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, фактов открытия огня не зафиксировано. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток Центр по примирению гуманитарные акции не проводил.
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