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Россия и Турция за сутки не зафиксировали нарушения перемирия в Сирии
Россия и Турция в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки не зафиксировали нарушений, сообщается в информационном... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T12:03
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