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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200718/1574529575.html
В Карабахе число случаев COVID-19 достигло 167
Коронавирус выявлен за сутки еще у четырех жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 167,... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T12:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус covid-19, воз

В Карабахе число случаев COVID-19 достигло 167

12:02 18.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19. Архивное фото
ЕРЕВАН, 18 июл - РИА Новости. Коронавирус выявлен за сутки еще у четырех жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 167, сообщили в субботу в Минздраве Карабаха.
Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 12 августа. В пятницу сообщалось о 163 подтвержденных случаях COVID-19 и 133 выздоровевших пациентах.
"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) COVID-19 подтвержден у 167 граждан. Выздоровели 134 пациента", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. По данным Минздрава, на изоляции в республике находятся 55 жителей, проведены 3587 теста на наличие коронавирусной инфекции.
Вакцина от коронавируса
Вчера, 08:00РИА Наука
Опять на те же грабли. Кому невыгодно появление вакцины от COVID-19
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,6 миллиона случаев заражения, свыше 585 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗ
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