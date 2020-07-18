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Распространение нового коронавируса
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В Тульской области число жертв коронавируса достигло 178
Три пациента в возрасте от 31 года до 62 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T11:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
тульская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108167_0:23:3139:1788_1400x0_80_0_0_869954ed0878bcee17f8ca5e7b2b76c7.jpg
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коронавирус в россии, тульская область

В Тульской области число жертв коронавируса достигло 178

11:59 18.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 18 июл - РИА Новости. Три пациента в возрасте от 31 года до 62 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе достигло 178, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области зарегистрировано 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровел 41 человек.
"Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Кимовска, Киреевского и Ясногорского районов в возрасте 31 года, 54 и 62 лет", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день COVID-19 в Тульской области подтвержден у 7845 человек, выздоровели 6388 пациентов. Всего в регионе скончались 178 пациентов с COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Пациент во время взятия мазка на коронавирус COVID-19 в городской поликлинике №109 ДЗМ в Москве
Вчера, 10:36
В России число заболевших коронавирусом достигло 765 тысяч
Население Тульской области составляет 1,466 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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