https://ria.ru/20200718/1574529513.html
В Тульской области число жертв коронавируса достигло 178
Три пациента в возрасте от 31 года до 62 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T11:59
2020-07-18T11:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
тульская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108167_0:23:3139:1788_1400x0_80_0_0_869954ed0878bcee17f8ca5e7b2b76c7.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200718/1574527204.html
тульская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108167_0:23:3139:1788_1400x0_80_0_0_869954ed0878bcee17f8ca5e7b2b76c7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108167_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_d67c5f5dd7fbdb0ad14f80b6fc4d53a9.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108167_377:0:2424:2047_1400x0_80_0_0_3a79a80c7905e66660885f1f098668d2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, тульская область
ВОРОНЕЖ, 18 июл - РИА Новости.
Три пациента в возрасте от 31 года до 62 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области
, общее число летальных случаев в регионе достигло 178, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области зарегистрировано 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровел 41 человек.
"Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Кимовска, Киреевского и Ясногорского районов в возрасте 31 года, 54 и 62 лет", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день COVID-19 в Тульской области подтвержден у 7845 человек, выздоровели 6388 пациентов. Всего в регионе скончались 178 пациентов с COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области составляет 1,466 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.