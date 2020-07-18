Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200718/1574529437.html
Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 106
Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло до 106, число выздоровевших превысило 4,4... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T11:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
владимирская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574042595_0:97:3072:1825_1400x0_80_0_0_19c5923006a4a18c00074b99e5fcaca6.jpg
https://ria.ru/20200718/1574525452.html
владимирская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574042595_0:97:3072:1825_1400x0_80_0_0_19c5923006a4a18c00074b99e5fcaca6.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574042595_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_30e84291d7e25b0e32f5b60c970e6006.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574042595_197:152:2093:2048_1400x0_80_0_0_0d920752370f4b778627ffc17582ade4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, владимирская область

Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 106

11:57 18.07.2020
235
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Медицинский работник областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 18 июл - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло до 106, число выздоровевших превысило 4,4 тысячи, сообщила администрация региона.
К 17 июля в области скончались 103 пациента.
"За период наблюдения в области отмечено 106 летальных случаев. Выздоровели в регионе 4439 пациентов с коронавирусом, в том числе за 17 июля – 85 человек", - говорится в сообщении.
За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 158 человек, у всех - среднетяжелые и тяжелые формы, госпитализированы 53 пациента с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 23 пациента с ОРВИ и 514 – с пневмонией.
Колбы
Вчера, 09:37Распространение нового коронавируса
В КНДР заявили о разработке вакцины-кандидата против COVID-19
Всего на территории области зарегистрированы 5177 случаев заражения COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
010200
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииВладимирская область
Рекомендуем
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы
В Тульской области число жертв коронавируса достигло 178
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
Запросы депутатов Госдумы могут начать публиковать до 3 августа
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
В Липецкой области число жертв коронавируса достигло 20 человек
Во французском Нанте вспыхнул пожар в соборе Святых Петра и Павла
В прокуратуре начали расследование о поджоге в соборе в Нанте
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
В Карабахе число случаев COVID-19 достигло 167
Сотрудники Национальной гвардии Украины
В вооруженных силах Украины выявили десять новых случаев COVID-19
Мэр города Оквилл Роб Бертон
Мэр Оквилла хотел бы убрать кенотаф солдатам дивизии СС "Галичина"
Жан Кастекс
Премьер Франции выехал в Нант, где загорелся собор
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран отправил во Францию самописцы со сбитого украинского самолета
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
В Тверской области число жертв коронавируса выросло до 113
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии
Россия и Турция за сутки не зафиксировали нарушения перемирия в Сирии
Купальня Сеченьи в Будапеште
В Будапеште планируют ограничить возможность сдавать квартиры туристам
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы
В КБР число жертв коронавируса достигло 64
Во французском Нанте вспыхнул пожар в соборе Святых Петра и Павла
Во французском Нанте локализовали пожар в соборе
Адвокат Александр Добровинский
Адвокат объяснил появление 40 миллионов рублей в деле о ДТП с Ефремовым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
04:18В Китае за сутки выявили 16 случаев COVID-19
04:10Сомнолог нашла негативное последствие долгой жары
03:33Кинологи назвали самые популярные клички для собак
03:28Эксперт объяснил бесполезность бесконтактных турникетов против COVID
03:14Аналитик объяснил, почему ЕС не хочет жертвовать "Северным потоком — 2"
02:56Число смертей пациентов с COVID-19 в мире превысило 600 тысяч человек
02:36Эксперт рассказал, когда в России заработают e-sim карты
01:56В Бразилии выявили 28,5 тысячи новых случаев COVID-19
01:50Лидеры ЕС должны прийти к соглашению в воскресенье, заявил Конте
01:48В Ингушетии тушат пожар на несанкционированной свалке
01:44Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса
01:24Трамп объявил о переходе на "телефонные митинги" из-за коронавируса
01:20СМИ: в Израиле задерживают участников антиправительственных демонстраций
01:17В Сирии пройдут третьи с начала войны парламентские выборы
00:40Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
00:37Кабмин внес в ГД законопроект о налоговой поддержке СМИ и издательств
00:36Фадеев извинился за клип с Валерией
00:00Страны G20 намерены бороться с последствиями пандемии COVID-19
23:51Израильские военные задержали трех палестинцев по подозрению в терроризме
Лента новостейМолния