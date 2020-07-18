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Запросы депутатов Госдумы могут начать публиковать до 3 августа
Публиковать депутатские запросы в интернете могут начать до ухода Госдумы в отпуск, сказала РИА Новости глава комитета ГД по контролю и регламенту Ольга... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T11:55
ольга савастьянова
госдума рф
единая россия
вячеслав володин
сергей неверов
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ольга савастьянова, госдума рф, единая россия, вячеслав володин, сергей неверов, политика

Запросы депутатов Госдумы могут начать публиковать до 3 августа

11:55 18.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Публиковать депутатские запросы в интернете могут начать до ухода Госдумы в отпуск, сказала РИА Новости глава комитета ГД по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.
Отпуск депутатов Госдумы в 2020 году начнется 3 августа.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что все запросы депутатов нижней палаты парламента будут публиковаться в открытом доступе.
В начале этого года руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов предложил публиковать запросы, направляемые парламентариями в различные инстанции. Он отметил, что такая мера позволит избирателям понимать, какими темами интересуется тот или иной депутат и в чьих интересах он действует, а значит, сделает работу депутата более прозрачной и открытой.
"Как только подходы будут согласованы и утверждены, оперативно будет налажена система. Рассчитываем, что до ухода в отпуск депутаты уже смогут воспользоваться новым форматом", - сказала Савастьянова.
В пятницу на заседании комитета обсудили предложения по процедуре публикации депутатских запросов. Эти предложения будут направлены на обсуждение во фракции, а затем председателю Госдумы Вячеславу Володину, отметила Савастьянова.
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Согласно разработанным комитетом предложениям, депутатские запросы будут публиковаться в открытом доступе без персональных данных граждан, о которых говорится в запросе. Эти данные депутат должен будет указывать отдельно в приложении, которое не будет размещаться в интернете. Комитет также предлагает не публиковать текст ответов на запросы в целях защиты персональных данных, на сайте планируется размещать только информацию об их получении.
Рассматриваются варианты создания отдельного раздела на официальном сайте Госдумы для публикации депутатских запросов или размещения документов на страницах депутатов на этом же сайте.
"Подчеркну также, что депутатский запрос идёт по особой форме. Но у нас, помимо депутатского запроса, есть еще обращения, когда депутаты обращаются по ряду вопросов в соответствующие организации и ведомства, и которые не требуют такого формата. Эти обращения в открытом доступе не будут отображаться", - уточнила Савастьянова.
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Ольга СавастьяноваГосдума РФЕдиная РоссияВячеслав ВолодинСергей НеверовПолитика
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