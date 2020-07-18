Запросы депутатов Госдумы могут начать публиковать до 3 августа

"Как только подходы будут согласованы и утверждены, оперативно будет налажена система. Рассчитываем, что до ухода в отпуск депутаты уже смогут воспользоваться новым форматом", - сказала Савастьянова.

В пятницу на заседании комитета обсудили предложения по процедуре публикации депутатских запросов. Эти предложения будут направлены на обсуждение во фракции, а затем председателю Госдумы Вячеславу Володину, отметила Савастьянова.

Согласно разработанным комитетом предложениям, депутатские запросы будут публиковаться в открытом доступе без персональных данных граждан, о которых говорится в запросе. Эти данные депутат должен будет указывать отдельно в приложении, которое не будет размещаться в интернете. Комитет также предлагает не публиковать текст ответов на запросы в целях защиты персональных данных, на сайте планируется размещать только информацию об их получении.