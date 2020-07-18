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В Будапеште планируют ограничить возможность сдавать квартиры туристам
Мэрия Будапешта планирует ограничить возможность сдавать квартиры туристам на короткий срок через Airbnb и подобные сервисы, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T11:50
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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туризм, airbnb, новости - туризм, венгрия, прага, будапешт, амстердам

В Будапеште планируют ограничить возможность сдавать квартиры туристам

11:50 18.07.2020
2631
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкКупальня Сеченьи в Будапеште
Купальня Сеченьи в Будапеште
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Мэрия Будапешта планирует ограничить возможность сдавать квартиры туристам на короткий срок через Airbnb и подобные сервисы, сообщает ЕвроПульс.
Владельцы съемного жилья в центре города смогут передавать его в краткосрочную аренду лишь ограниченное число дней в году.
Власти Будапешта ориентируются на опыт Амстердама и Праги. Там домовладельцы могут сдавать квартиру в краткосрочную аренду на срок от 30 до 90 дней в году, а остальное время должны либо жить в ней сами, либо искать "долгосрочных" арендаторов.
Как отмечают городские власти, Будапешт стал настолько популярным у туристов, что некоторые дома в центре фактически работают как мини-отели, так как сдавать квартиру на короткое время прибыльнее, чем на долгий срок.
Туристы живут в своем ритме и часто не считаются с нуждами местных жителей – например, шумят по ночам. Чтобы улучшить качество жизни горожан в центре Будапешта, власти готовы ограничить возможности арендодателей.
Вид на Староместскую площадь в Праге. Архивное фото.
12 ноября 2018, 17:03Туризм
В Праге ограничат возможность сдавать квартиры через сервис
В 2018 году на сайте Airbnb было больше 10 тысяч предложений о краткосрочной сдаче жилья в Будапеште, где живет всего 1,7 миллиона человек.
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