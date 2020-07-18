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Распространение нового коронавируса
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В вооруженных силах Украины выявили десять новых случаев COVID-19
Десять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 129 человек, выздоровели уже 514 человек, РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T11:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
вооруженные силы украины
воз
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, вооруженные силы украины, воз, украина

В вооруженных силах Украины выявили десять новых случаев COVID-19

11:40 18.07.2020
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© РИА Новости / СтрингерСотрудники Национальной гвардии Украины
Сотрудники Национальной гвардии Украины
© РИА Новости / Стрингер
Сотрудники Национальной гвардии Украины. Архивное фото
КИЕВ, 18 июл – РИА Новости. Десять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 129 человек, выздоровели уже 514 человек, сообщила в субботу пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится четыре человека. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится шесть человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
По данным пресс-службы, по состоянию на утро субботы в ВСУ болеют 129 человек, всего за время пандемии выздоровели - 514 человек, летальных случаев - пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 298 человек.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 58 111 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1477 человек, выздоровели 30 525 человек.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,6 миллиона случаев заражения, свыше 585 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Вооруженные силы УкраиныВОЗУкраина
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