Мэр Оквилла хотел бы убрать кенотаф солдатам дивизии СС "Галичина"

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Мэр канадского Оквилла Роб Бертон после инцидента с осквернением кенотафа солдатам 14-й гренадерской дивизии Мэр канадского Оквилла Роб Бертон после инцидента с осквернением кенотафа солдатам 14-й гренадерской дивизии СС "Галичина" на расположенном в городе украинском кладбище заявил, что ему противно существование в городе указанного памятника, и он распорядился бы убрать его, если бы это было позволено местными законами.

"Это противно лично для меня, члены моей семьи погибли, сражаясь с нацистами. Если бы законы (провинции - ред.) Онтарио позволяли мне убрать его (кенотаф - ред.), то его бы уже не было 14 лет назад", - заявил мэр города, слова которого приводит канадский телеканал CBC.

По словам мэра, местные власти не могут принимать решений относительно того, что может находиться на территории частного кладбища, каковым и является кладбище святого Владимира, где расположен кенотаф.

Между тем глава полиции региона Халтон Стив Таннер согласился с призывами убрать памятник, отмечает телеканал. "Я лично шокирован и удивлен тем, что такой памятник вообще существует", - отметил Таннер.

Ранее неизвестные оставили надпись на кенотафе солдатам 14-й гренадерской дивизии СС "Галичина" на украинском кладбище в канадском городе Оквилл, полиция начала расследование инцидента как преступления, совершенного на почве ненависти, однако 17 июля, спустя почти месяц, выступила с разъяснениями, что ни в какой форме "не поддерживает нацистов". По сообщениям местных СМИ, надпись гласила: "Nazi war monument" ("Нацистский военный памятник").

В 2017 году посольство РФ в Канаде опубликовало фотографию монумента в Twitter, подчеркнув, что в Канаде стоят памятники коллаборационистам, и "никто ничего с этим не делает".

Дивизия СС "Галичина" состояла из украинских добровольцев в период Второй мировой войны. Она была создана на западной Украине с разрешения германских оккупационных властей. Летом 1944 года Красная армия разгромила эту дивизию возле украинского города Броды. Военнослужащие дивизии СС "Галичина" совершали военные преступления против мирного населения, в частности, они принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", признаны преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала.