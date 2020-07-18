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Мэр Оквилла хотел бы убрать кенотаф солдатам дивизии СС "Галичина"
Мэр канадского Оквилла Роб Бертон после инцидента с осквернением кенотафа солдатам 14-й гренадерской дивизии СС "Галичина" на расположенном в городе украинском... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T12:01
галичина (дивизия войск сс)
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353
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галичина (дивизия войск сс), канада, украина, в мире

Мэр Оквилла хотел бы убрать кенотаф солдатам дивизии СС "Галичина"

12:01 18.07.2020
6793
Мэр города Оквилл Роб Бертон
Мэр города Оквилл Роб Бертон
Мэр города Оквилл Роб Бертон. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Мэр канадского Оквилла Роб Бертон после инцидента с осквернением кенотафа солдатам 14-й гренадерской дивизии СС "Галичина" на расположенном в городе украинском кладбище заявил, что ему противно существование в городе указанного памятника, и он распорядился бы убрать его, если бы это было позволено местными законами.

"Это противно лично для меня, члены моей семьи погибли, сражаясь с нацистами. Если бы законы (провинции - ред.) Онтарио позволяли мне убрать его (кенотаф - ред.), то его бы уже не было 14 лет назад", - заявил мэр города, слова которого приводит канадский телеканал CBC.

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"Большие проблемы". Почитатели "Галичины" готовят атаку на Зеленского? Суд в Киеве обязал сотрудников Института нацпамяти перестать отрицать, что символика дивизии войск СС "Галичина" – нацистская, сообщила адвокат инициатора иска. Украинский эксперт Олег Соскин в эфире радио Sputnik предположил, какими могут быть политические последствия этого вердикта.
По словам мэра, местные власти не могут принимать решений относительно того, что может находиться на территории частного кладбища, каковым и является кладбище святого Владимира, где расположен кенотаф.
Между тем глава полиции региона Халтон Стив Таннер согласился с призывами убрать памятник, отмечает телеканал. "Я лично шокирован и удивлен тем, что такой памятник вообще существует", - отметил Таннер.
Ранее неизвестные оставили надпись на кенотафе солдатам 14-й гренадерской дивизии СС "Галичина" на украинском кладбище в канадском городе Оквилл, полиция начала расследование инцидента как преступления, совершенного на почве ненависти, однако 17 июля, спустя почти месяц, выступила с разъяснениями, что ни в какой форме "не поддерживает нацистов". По сообщениям местных СМИ, надпись гласила: "Nazi war monument" ("Нацистский военный памятник").
В 2017 году посольство РФ в Канаде опубликовало фотографию монумента в Twitter, подчеркнув, что в Канаде стоят памятники коллаборационистам, и "никто ничего с этим не делает".
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В Киеве заявили, что дивизия СС "Галичина" была лучше Красной армииМобилизованных в дивизию, воевавшую на стороне нацистов, обучали, прежде чем отправить в бой, а красноармейцев часто сразу бросали в мясорубку, заявил глава украинского Института национальной памяти.
Дивизия СС "Галичина" состояла из украинских добровольцев в период Второй мировой войны. Она была создана на западной Украине с разрешения германских оккупационных властей. Летом 1944 года Красная армия разгромила эту дивизию возле украинского города Броды. Военнослужащие дивизии СС "Галичина" совершали военные преступления против мирного населения, в частности, они принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", признаны преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала.
На Украине нет однозначной оценки деятельности дивизии: некоторые политические силы утверждают, что дивизия боролась за независимость Украины, другие уверены, что дивизия выступала на стороне нацистов.
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Галичина (дивизия войск СС)КанадаУкраинаВ мире
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