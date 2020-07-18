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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200718/1574528851.html
В КБР число жертв коронавируса достигло 64
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число летальных случаев в республике выросло до 64, сообщает региональный... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T11:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
кабардино-балкарская республика (кбр)
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108248_0:203:3221:2015_1400x0_80_0_0_0c963ae55eadf079bf3145ed06047733.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, кабардино-балкарская республика (кбр)

В КБР число жертв коронавируса достигло 64

11:36 18.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 18 июл - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число летальных случаев в республике выросло до 64, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее в КБР скончались 63 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"За сутки скончался один человек – женщина 1941 года рождения, жительница города Нальчик", - говорится в сообщении.
Пациент во время взятия мазка на коронавирус COVID-19 в городской поликлинике №109 ДЗМ в Москве
Вчера, 10:36
В России число заболевших коронавирусом достигло 765 тысяч
По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 20 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 5771. Выздоровели за сутки 23 человека, всего выздоровевших в регионе - 5251. В госпиталях находятся 630 пациентов, из них 30 человек – в реанимации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКабардино-Балкарская Республика (КБР)
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