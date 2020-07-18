В КБР число жертв коронавируса достигло 64

НАЛЬЧИК, 18 июл - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число летальных случаев в республике выросло до 64, сообщает региональный оперативный штаб.

"За сутки скончался один человек – женщина 1941 года рождения, жительница города Нальчик", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 20 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 5771. Выздоровели за сутки 23 человека, всего выздоровевших в регионе - 5251. В госпиталях находятся 630 пациентов, из них 30 человек – в реанимации.