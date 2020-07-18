https://ria.ru/20200718/1574528851.html
В КБР число жертв коронавируса достигло 64
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число летальных случаев в республике выросло до 64, сообщает региональный... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T11:36
2020-07-18T11:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
кабардино-балкарская республика (кбр)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108248_0:203:3221:2015_1400x0_80_0_0_0c963ae55eadf079bf3145ed06047733.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, кабардино-балкарская республика (кбр)