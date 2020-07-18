https://ria.ru/20200718/1574528646.html
В Узбекистане пройдут Дни духовной культуры России
Заместитель министра культуры РФ Алла Манилова провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым, где они обсудили... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T11:32
2020-07-18T11:32
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, россия, новости - религия и мировоззрение, алла манилова, ташкент, узбекистан, в мире
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости.
Заместитель министра культуры РФ Алла Манилова
провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана
в России Ботиржоном Асадовым, где они обсудили проведение Дней духовной культуры России в Узбекистане, сообщается на сайте Минкультуры РФ.
Отмечается, что стороны обговорили совместные мероприятия, которые будут проводиться в этом году, а также углубление культурного сотрудничества между странами.
Манилова подчеркнула, что культурное наследие Узбекистана высоко ценится в России и во всем мире.
"Замглавы российского ведомства поделилась с узбекскими коллегами планами по реализации в текущем году комплекса мероприятий в рамках Дней духовной культуры России в Узбекистане", - говорится в сообщении.
В проект войдут концерты классической музыки в исполнении юных артистов и победителей международных конкурсов, выставки, двусторонняя конференция, посвященная культурному единству России и Узбекистана, круглый стол, фотовыставка и выступление хоровых коллективов.
Также замминистра добавила, что для участия в мероприятиях в Ташкент
направят российскую делегацию, состоящую из ведущих деятелей культы и науки.
Кроме того, стороны отметили важность этого мероприятия в преддверии 150-летия Ташкентской и Узбекистанской епархии Русской православной церкви, которое будет отмечаться в 2021 году.
Манилова сказала послу о том, что Минкультуры России готовы принять Дни культуры Узбекистана у себя.