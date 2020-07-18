В Узбекистане пройдут Дни духовной культуры России

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Заместитель министра культуры РФ Заместитель министра культуры РФ Алла Манилова провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым, где они обсудили проведение Дней духовной культуры России в Узбекистане, сообщается на сайте Минкультуры РФ.

Отмечается, что стороны обговорили совместные мероприятия, которые будут проводиться в этом году, а также углубление культурного сотрудничества между странами.

Манилова подчеркнула, что культурное наследие Узбекистана высоко ценится в России и во всем мире.

"Замглавы российского ведомства поделилась с узбекскими коллегами планами по реализации в текущем году комплекса мероприятий в рамках Дней духовной культуры России в Узбекистане", - говорится в сообщении.

В проект войдут концерты классической музыки в исполнении юных артистов и победителей международных конкурсов, выставки, двусторонняя конференция, посвященная культурному единству России и Узбекистана, круглый стол, фотовыставка и выступление хоровых коллективов.

Также замминистра добавила, что для участия в мероприятиях в Ташкент направят российскую делегацию, состоящую из ведущих деятелей культы и науки.

Кроме того, стороны отметили важность этого мероприятия в преддверии 150-летия Ташкентской и Узбекистанской епархии Русской православной церкви, которое будет отмечаться в 2021 году.