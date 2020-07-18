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Война в Сирии
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В Сирию за сутки вернулись более 70 беженцев из Ливана
Свыше 70 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев,... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T11:27
война в сирии
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сирия, иордания, дамаск (город), в мире

В Сирию за сутки вернулись более 70 беженцев из Ливана

11:27 18.07.2020
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© AP Photo / Raad AdaylehСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© AP Photo / Raad Adayleh
Сирийские беженцы . Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Свыше 70 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 72 беженца (в том числе: женщин – 22, детей – 37). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 2,1 гектара территории в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Обнаружено и уничтожено 32 взрывоопасных предмета.
Военнослужащий сирийской армии
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