В Тверской области число жертв коронавируса выросло до 113

ВОРОНЕЖ, 18 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло со 111 до 113, количество выздоровевших превысило 3,7 тысячи, сообщает областное правительство.
За весенние месяцы в регионе умерли 22 пациента с COVID-19. На 16 июля количество летальных исходов выросло до 111.
"113 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За последние сутки в области подтверждены 26 новых случаев коронавирусной инфекции, всего за весь период - 4237 случаев.
"За минувшие сутки выписано 47 заболевших, всего 3736 заразившихся излечились от инфекции", - говорится в сообщении.
Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.