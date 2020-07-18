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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200718/1574528126.html
В Тверской области число жертв коронавируса выросло до 113
Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло со 111 до 113, количество выздоровевших превысило 3,7... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T11:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
тверская область
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, тверская область

В Тверской области число жертв коронавируса выросло до 113

11:13 18.07.2020
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© РИА Новости . Владимир АстапковичВрач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 18 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло со 111 до 113, количество выздоровевших превысило 3,7 тысячи, сообщает областное правительство.
За весенние месяцы в регионе умерли 22 пациента с COVID-19. На 16 июля количество летальных исходов выросло до 111.
"113 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За последние сутки в области подтверждены 26 новых случаев коронавирусной инфекции, всего за весь период - 4237 случаев.
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"За минувшие сутки выписано 47 заболевших, всего 3736 заразившихся излечились от инфекции", - говорится в сообщении.
Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииТверская область
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