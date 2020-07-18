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Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
На несанкционированный митинг в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в субботу вышли до 10 тысяч человек. Об этом сообщается на... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-19T00:26
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лефортово
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
хабаровск
хабаровский край
происшествия
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Про-кремлевкая риа в своем репертуаре: не написала, что в Хабаровске проходит митинг на который вышли около 10 тысяч, но зато упомянула, что некоторым стало плохо
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РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лефортово, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хабаровск, хабаровский край, происшествия

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

11:05 18.07.2020 (обновлено: 00:26 19.07.2020)
37970
© REUTERS / Aleksandr Kolbin .Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
© REUTERS / Aleksandr Kolbin .
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 18 июл — РИА Новости. На несанкционированный митинг в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в субботу вышли до 10 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
В Хабаровске днем было выше 30 градусов тепла. Людям бесплатно раздавали воду, рядом дежурили две кареты скорой помощи. Некоторым участникам акции, которая на протяжении двух часов проходила под палящим солнцем, стало плохо из-за жары, ими занялись медики.

"Людям плохо от жары. У нашей бригады двое, в той бригаде один. Вызвали еще машину, одну из женщин, которой стало плохо, отправляем в больницу. Людей может быть больше, потому что жарко очень", — рассказал корреспонденту РИА Новости врач скорой помощи. В момент разговора участники митинга сообщили медикам о еще одной девушке, которой стало плохо.

Участники несанкционированной акции вышли на проезжую часть центральной улицы. Несмотря на то, что там проходит ремонт и работает спецтехника, они прошли по подготовленной к укладке асфальта дороге. Колонну сопровождала полиция, сотрудники правоохранительных органов также были выставлены по ходу движения.
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Фургал не одобрил несанкционированные акции в свою поддержку
Через два часа участники митинга совершили очередной круг по улицам города и вернулись на площадь. В конце мероприятия их насчитывалось около трех сотен.
Несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств в 2000-х Сергея Фургала начались в Хабаровске в прошлую субботу, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии коронавируса. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отмечал, что задержание Фургала — событие жесткое, достаточно нетривиальное, поэтому "есть какая-то реакция". Он подчеркнул, что правоохранители никогда бы не стали задерживать действующего губернатора без стопроцентного обоснования.
В пятницу правительство Хабаровского края попросило жителей на фоне роста числа заболевших коронавирусом воздержаться от несанкционированных митингов. Мэр Сергей Кравчук также обратился к горожанам, отметив, что здоровье участников несогласованных акций под угрозой. Власти рассматривают возможность возврата к ограничительным мероприятиям из-за COVID-19. Согласно статистике оперативного штаба, среди всех регионов России только у Хабаровского края наблюдается тенденция постоянного увеличения заболеваемости. На здании больницы у площади Ленина накануне появился плакат "Я/Мы просим тишины" за подписью врачей и пациентов.
Высказаться в поддержку Фургала собрались в субботу также некоторые жители Владивостока. Они пришли на центральную площадь города, где проходит сельскохозяйственная ярмарка. Полиция находилась неподалеку, но не вмешивалась.
Примерно через 30 минут колонна участников двинулась по тротуару вдоль улицы Светланской. Частично люди выходили на проезжую часть, из-за чего собирались автомобильные заторы. Колонну сопровождали около 10 машин ГИБДД, через громкоговоритель полицейские призывали людей не выходить на дорогу. Пройдя по нескольким улицам, люди вернулись на площадь в центре города и через некоторое время разошлись.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы
16 июля, 17:54
СК раскрыл подробности преступлений, в которых подозревается Фургал
Как сообщил РИА Новости представитель правительства Приморья, "с официальными уведомлениями о проведении митинга никто не обращался".
Фургала задержали девятого июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
13 июля, 08:00
Особенности национального несанкционированного протеста
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛефортовоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ХабаровскХабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Молодцы ! Свободу Фургалу , победа будет за народом !
18 июля, 11:28
Двадцатый трест
130600002435
Про-кремлевкая риа в своем репертуаре: не написала, что в Хабаровске проходит митинг на который вышли около 10 тысяч, но зато упомянула, что некоторым стало плохо
18 июля, 11:47
Фикалис Альбертович
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