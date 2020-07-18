Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

ХАБАРОВСК, 18 июл — РИА Новости. На несанкционированный митинг в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края На несанкционированный митинг в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в субботу вышли до 10 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В Хабаровске днем было выше 30 градусов тепла. Людям бесплатно раздавали воду, рядом дежурили две кареты скорой помощи. Некоторым участникам акции, которая на протяжении двух часов проходила под палящим солнцем, стало плохо из-за жары, ими занялись медики.

"Людям плохо от жары. У нашей бригады двое, в той бригаде один. Вызвали еще машину, одну из женщин, которой стало плохо, отправляем в больницу. Людей может быть больше, потому что жарко очень", — рассказал корреспонденту РИА Новости врач скорой помощи. В момент разговора участники митинга сообщили медикам о еще одной девушке, которой стало плохо.

Участники несанкционированной акции вышли на проезжую часть центральной улицы. Несмотря на то, что там проходит ремонт и работает спецтехника, они прошли по подготовленной к укладке асфальта дороге. Колонну сопровождала полиция, сотрудники правоохранительных органов также были выставлены по ходу движения.

Через два часа участники митинга совершили очередной круг по улицам города и вернулись на площадь. В конце мероприятия их насчитывалось около трех сотен.

Хабаровске в прошлую субботу, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии коронавируса. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отмечал, что задержание Фургала — событие жесткое, достаточно нетривиальное, поэтому "есть какая-то реакция". Он подчеркнул, что правоохранители никогда бы не стали задерживать действующего губернатора без стопроцентного обоснования. Несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств в 2000-х Сергея Фургала начались вв прошлую субботу, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии коронавируса. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отмечал, что задержание Фургала — событие жесткое, достаточно нетривиальное, поэтому "есть какая-то реакция". Он подчеркнул, что правоохранители никогда бы не стали задерживать действующего губернатора без стопроцентного обоснования.

Хабаровского края попросило жителей на фоне роста числа заболевших коронавирусом воздержаться от несанкционированных митингов. Мэр Сергей Кравчук также обратился к горожанам, отметив, что здоровье участников несогласованных акций под угрозой. Власти рассматривают возможность возврата к ограничительным мероприятиям из-за COVID-19. Согласно статистике оперативного штаба, среди всех регионов России только у Хабаровского края наблюдается тенденция постоянного увеличения заболеваемости. На здании больницы у площади Ленина накануне появился плакат "Я/Мы просим тишины" за подписью врачей и пациентов. В пятницу правительствопопросило жителей на фоне роста числа заболевших коронавирусом воздержаться от несанкционированных митингов. Мэр Сергей Кравчук также обратился к горожанам, отметив, что здоровье участников несогласованных акций под угрозой. Власти рассматривают возможность возврата к ограничительным мероприятиям из-за COVID-19. Согласно статистике оперативного штаба, среди всех регионов России только у Хабаровского края наблюдается тенденция постоянного увеличения заболеваемости. На здании больницы у площади Ленина накануне появился плакат "Я/Мы просим тишины" за подписью врачей и пациентов.

Высказаться в поддержку Фургала собрались в субботу также некоторые жители Владивостока . Они пришли на центральную площадь города, где проходит сельскохозяйственная ярмарка. Полиция находилась неподалеку, но не вмешивалась.

Примерно через 30 минут колонна участников двинулась по тротуару вдоль улицы Светланской. Частично люди выходили на проезжую часть, из-за чего собирались автомобильные заторы. Колонну сопровождали около 10 машин ГИБДД, через громкоговоритель полицейские призывали людей не выходить на дорогу. Пройдя по нескольким улицам, люди вернулись на площадь в центре города и через некоторое время разошлись.

Как сообщил РИА Новости представитель правительства Приморья, "с официальными уведомлениями о проведении митинга никто не обращался".