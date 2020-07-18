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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200718/1574527840.html
В Москве число новых случаев COVID-19 уменьшается на 15% каждую неделю
Количество новых заболевших COVID-19 в Москве последний месяц уменьшается в среднем на 15% каждую неделю, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T10:58
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве число новых случаев COVID-19 уменьшается на 15% каждую неделю

10:58 18.07.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовВодитель скорой медицинской помощи
Водитель скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Водитель скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Количество новых заболевших COVID-19 в Москве последний месяц уменьшается в среднем на 15% каждую неделю, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В столице подтверждено 578 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Весь последний месяц количество новых заболевших уменьшается в среднем на 15% каждую неделю. Среднесуточный темп прироста за месяц составляет 1,5%. Весь июль количество новых случаев держится на низком уровне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 52,9% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,2% – от 46 до 65 лет, 10% - от 66 до 79 лет, еще 4,9% – старше 80 лет. Также 4% среди заболевших - дети.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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