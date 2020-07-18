В Москве число новых случаев COVID-19 уменьшается на 15% каждую неделю

"В столице подтверждено 578 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Весь последний месяц количество новых заболевших уменьшается в среднем на 15% каждую неделю. Среднесуточный темп прироста за месяц составляет 1,5%. Весь июль количество новых случаев держится на низком уровне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 52,9% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,2% – от 46 до 65 лет, 10% - от 66 до 79 лет, еще 4,9% – старше 80 лет. Также 4% среди заболевших - дети.