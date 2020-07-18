Адвокат объяснил появление 40 миллионов рублей в деле о ДТП с Ефремовым

По его словам, они занимаются изучением материалов дела, которое им передали на прошлой неделе. Никакие суммы они не согласовывали, подчеркнул юрист.

"Говорить о каких-то компенсациях еще рано. <…> Всем очень хочется осквернить родственников погибшего Сергея Захарова. Видимо, кому-то от этого легче", — считает Добровинский.

Он пояснил, что позиция семьи не изменилась: никаких разговоров о компенсации не было. Представители актера, по его словам, также не делали никаких предложений.

"Можно было бы о чем-то говорить, если бы деньги предлагал виновный или он хотя бы извинился. Но Ефремов же говорит, что ни в чем не виноват", — добавил адвокат. Он задался вопросом, зачем тогда актеру платить, и признался, что не понимает, как можно принимать деньги от того, кто не признает вину.

Резонансное ДТП

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в НИИ имени Склифосовского.

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

После аварии актер записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи Захарова — но родственники отказались принимать как извинения, так и денежную компенсацию. Адвокат артиста Эльман Пашаев позже заявил, что собрал достаточно доказательств в пользу Ефремова и что тот виновником ДТП себя не считает. Кроме того, СМИ сообщали, что семья погибшего якобы оценила моральный ущерб в более чем 40 миллионов рублей, однако адвокат Захаровых опроверг эту информацию.