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Адвокат объяснил появление 40 миллионов рублей в деле о ДТП с Ефремовым
Адвокат семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Александр Добровинский в беседе с порталом "Телепрограмма" назвал выдумкой заявления о том, что родные Сергея РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T12:48
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
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Убийцу на зону!!!
32
Размер компенсации по суду ограничен лишь формулировкой " в разумных пределах", т. е. требовать от бомжа миллионы - конечно не разумно, но присудить компенсацию в данном случае 30 - 50 млн. рублей ничто не мешает.
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россия
москва
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия

Адвокат объяснил появление 40 миллионов рублей в деле о ДТП с Ефремовым

10:55 18.07.2020 (обновлено: 12:48 18.07.2020)
18179
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАдвокат Александр Добровинский
Адвокат Александр Добровинский
© РИА Новости / Илья Питалев
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Адвокат Александр Добровинский. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Адвокат семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Александр Добровинский в беседе с порталом "Телепрограмма" назвал выдумкой заявления о том, что родные Сергея Захарова потребовали от актера компенсацию в 40 миллионов рублей.
По его словам, они занимаются изучением материалов дела, которое им передали на прошлой неделе. Никакие суммы они не согласовывали, подчеркнул юрист.

"Говорить о каких-то компенсациях еще рано. <…> Всем очень хочется осквернить родственников погибшего Сергея Захарова. Видимо, кому-то от этого легче", — считает Добровинский.

Телеведущий Владимир Соловьев
11 июля, 22:48
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Он пояснил, что позиция семьи не изменилась: никаких разговоров о компенсации не было. Представители актера, по его словам, также не делали никаких предложений.
"Можно было бы о чем-то говорить, если бы деньги предлагал виновный или он хотя бы извинился. Но Ефремов же говорит, что ни в чем не виноват", — добавил адвокат. Он задался вопросом, зачем тогда актеру платить, и признался, что не понимает, как можно принимать деньги от того, кто не признает вину.
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Резонансное ДТП

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в НИИ имени Склифосовского.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
После аварии актер записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи Захарова — но родственники отказались принимать как извинения, так и денежную компенсацию. Адвокат артиста Эльман Пашаев позже заявил, что собрал достаточно доказательств в пользу Ефремова и что тот виновником ДТП себя не считает. Кроме того, СМИ сообщали, что семья погибшего якобы оценила моральный ущерб в более чем 40 миллионов рублей, однако адвокат Захаровых опроверг эту информацию.
Накануне источник РИА Новости рассказал, что дело против Ефремова поступило в прокуратуру, в суд его пока не передавали.
Актер Михаил Ефремов
16 июля, 00:59
"Больной человек": Проклова прокомментировала ситуацию с Ефремовым
10710352315
Обсудить 16
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Убийцу на зону!!!
18 июля, 11:22
Егор Панкратов
2900003
Размер компенсации по суду ограничен лишь формулировкой " в разумных пределах", т. е. требовать от бомжа миллионы - конечно не разумно, но присудить компенсацию в данном случае 30 - 50 млн. рублей ничто не мешает.
18 июля, 11:54
vv dok
1611000
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