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В ЛНР четвертые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
Украинские силовики четвертые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской Народной Республики, заявили в субботу РИА Новости в... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T10:56
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, в мире

В ЛНР четвертые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков

10:53 18.07.2020 (обновлено: 10:56 18.07.2020)
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный . Архивное фото
ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. Украинские силовики четвертые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской Народной Республики, заявили в субботу РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По данным представительства ЛНР в Совместном центре по координации и контролю режима прекращения огня (СЦКК), с 14 июля украинские силовики не нарушали режим тишины.
"По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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