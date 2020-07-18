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Путин поприветствовал участников форума "Территория смыслов"
Президент России Владимир Путин поприветствовал на открытии участников всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов", отметив, что его РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T10:47
форум "территория смыслов"
владимир путин
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353
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форум "территория смыслов", владимир путин, общество

Путин поприветствовал участников форума "Территория смыслов"

10:47 18.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал на открытии участников всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов", отметив, что его программа по праву славится насыщенными мероприятиями, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Образовательный форум "Территория смыслов" является одной из крупнейших молодежных образовательных площадок страны. В этом году он проводится с 18 июля по 2 сентября в подмосковном Солнечногорске.
"Сегодня Подмосковье, озеро Сенеж вновь становятся центром притяжения для талантливых, энергичных, нацеленных на профессиональное совершенствование и личностный рост юношей и девушек из многих регионов... Программа форума по праву славится разнообразными и содержательными мероприятиями", - сказал Путин.
Также президент выразил радость, что трудности, связанные с пандемией, не прервали традицию проведения форума.
Путин добавил, что участники побывают на познавательных лекциях, семинарах и мастер-классах, а также смогут представить сверстникам свои проекты.
На молодёжном образовательном форуме Территория смыслов
17 июля, 14:51
В первой смене форума "Территория смыслов" примут участие 400 человек
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Форум "Территория смыслов"Владимир ПутинОбщество
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