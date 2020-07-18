Путин поприветствовал участников форума "Территория смыслов"

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поприветствовал на открытии участников всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов", отметив, что его программа по праву славится насыщенными мероприятиями, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Образовательный форум "Территория смыслов" является одной из крупнейших молодежных образовательных площадок страны. В этом году он проводится с 18 июля по 2 сентября в подмосковном Солнечногорске.

"Сегодня Подмосковье, озеро Сенеж вновь становятся центром притяжения для талантливых, энергичных, нацеленных на профессиональное совершенствование и личностный рост юношей и девушек из многих регионов... Программа форума по праву славится разнообразными и содержательными мероприятиями", - сказал Путин.

Также президент выразил радость, что трудности, связанные с пандемией, не прервали традицию проведения форума.