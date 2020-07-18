Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200718/1574527494.html
В Крыму назвали новое деление полуострова Киевом бессмысленным
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал пустопорожним и бессмысленным новое РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T19:38
верховная рада украины
республика крым
севастополь
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155647/71/1556477160_0:207:2475:1599_1400x0_80_0_0_bf0366dd78ee95a070fbaf5f90a994ba.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200717/1574499819.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200716/1574423158.html
И чего так волноваться Крыму? В раде просто бабло пилят. Там же наверно у каждого района есть глава, у главы куча подчинённых и все получают зарплаты...
75
Ага, "правительство в изгнании".
56
20
республика крым
севастополь
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155647/71/1556477160_0:207:2475:1599_1400x0_80_0_0_bf0366dd78ee95a070fbaf5f90a994ba.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155647/71/1556477160_194:0:2462:1700_1400x0_80_0_0_d297a7bf64719049df33c930181e8ec4.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155647/71/1556477160_361:0:2061:1700_1400x0_80_0_0_566375b2f9ae025b89d7bc185d9f46f2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
верховная рада украины, республика крым, севастополь, украина, в мире

В Крыму назвали новое деление полуострова Киевом бессмысленным

10:43 18.07.2020 (обновлено: 19:38 18.07.2020)
36054
© РИА Новости / Сергей МальгавкоЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал пустопорожним и бессмысленным новое административное деление Украиной Крымского региона.
Ранее Верховная рада Украины приняла постановление о создании и ликвидации новых районов страны. Документ приняли в рамках новой концепции административной реформы. Согласно документу, в Крыму образовано десять районов, вместо существующих ныне четырнадцати. Большинство районов укрупнены и переименованы.
Отдыхающие на набережной в Ялте
17 июля, 15:13
Украина призвала Европу усилить давление на РФ из-за голосования в Крыму
При этом в состав Бахчисарайского района отнесена часть территорий, которые сейчас принадлежат Севастополю. За самим же городом-героем закрепляется статус города центрального подчинения. Отмечается, что решение вступит в силу после возвращения полуострова в состав Украины.

"Пикейные жилеты" в Верховной раде совсем выжили из ума, продемонстрировав своим избирателям удивительное умение заниматься пустопорожней, никчемной, бессмысленной и никому не нужной законодательной реформой административно-территориального деления на территории чужого государства", — сказал РИА Новости Молохов.

По его словам, реформы Киева по Крымскому региону навсегда останутся только на бумаге и не имеют никакого реального отношения к крымчанам.
Генуэзская крепость
16 июля, 10:20Акценты
Болевой синдром: Киев озаботился правами украинцев в КрымуВ украинской столице заявили: украинцам в Крыму грозит опасность. И якобы связана она – ни много, ни мало – с приравниванием в России отчуждения ее территорий к экстремизму.
9927426518
Обсудить 20
Верховная Рада УкраиныРеспублика КрымСевастопольУкраинаВ мире
Популярные комментарии
И чего так волноваться Крыму? В раде просто бабло пилят. Там же наверно у каждого района есть глава, у главы куча подчинённых и все получают зарплаты...
18 июля, 10:52
virshych
36360102
Ага, "правительство в изгнании".
18 июля, 11:04
Von Stirliz
15390002
Рекомендуем
Танкер
Посольство в Нигерии проверит данные о захвате танкера с россиянами
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Источник: Шойгу провел переговоры с министром обороны Азербайджана
Американский полицейский
В Чикаго порядка 18 полицейских пострадали, защищая памятник Колумбу
Паразит токсоплазма (Toxoplasma gondii) внутри клетки
Раскрыт механизм поражения человека опасным паразитом
Анна Амбарцумян
В элитном московском отеле нашли труп известной блогерши
Девушка помогает бездомному мужчине
Генсек ООН заявил о сосредоточении у 26 человек половины богатств в мире
Бойцы дивизии СС Галичина во время битвы за Броды. 1944 год
В Канаде сочли преступлением осквернение кенотафа дивизии СС "Галичина"
Иосиф Пригожин на пресс-конференции
Иосиф Пригожин заявил об угрозах расправы
Узбекистан
В Узбекистане пройдут Дни духовной культуры России
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров потребовал от Зеленского извинений
Патруль американских и афганских военных в районе места бомбардировки в районе Ачин в провинции Нангархар. 14 апреля 2017
Талибы ответили на обвинения американских СМИ в "сговоре" с Россией
Адвокат Александр Добровинский
Адвокат объяснил появление 40 миллионов рублей в деле о ДТП с Ефремовым
Ведущая телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала 1+1 Маричка Падалко
Украинская телеведущая объяснила потерю зуба в прямом эфире
Сотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак
Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину
Танкер Curacao Trader
Пираты похитили россиян и украинцев с танкера у берегов Бенина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
04:18В Китае за сутки выявили 16 случаев COVID-19
04:10Сомнолог нашла негативное последствие долгой жары
03:33Кинологи назвали самые популярные клички для собак
03:28Эксперт объяснил бесполезность бесконтактных турникетов против COVID
03:14Аналитик объяснил, почему ЕС не хочет жертвовать "Северным потоком — 2"
02:56Число смертей пациентов с COVID-19 в мире превысило 600 тысяч человек
02:36Эксперт рассказал, когда в России заработают e-sim карты
01:56В Бразилии выявили 28,5 тысячи новых случаев COVID-19
01:50Лидеры ЕС должны прийти к соглашению в воскресенье, заявил Конте
01:48В Ингушетии тушат пожар на несанкционированной свалке
01:44Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса
01:24Трамп объявил о переходе на "телефонные митинги" из-за коронавируса
01:20СМИ: в Израиле задерживают участников антиправительственных демонстраций
01:17В Сирии пройдут третьи с начала войны парламентские выборы
00:40Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
00:37Кабмин внес в ГД законопроект о налоговой поддержке СМИ и издательств
00:36Фадеев извинился за клип с Валерией
00:00Страны G20 намерены бороться с последствиями пандемии COVID-19
23:51Израильские военные задержали трех палестинцев по подозрению в терроризме
Лента новостейМолния