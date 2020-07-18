В Крыму назвали новое деление полуострова Киевом бессмысленным

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал пустопорожним и бессмысленным новое административное деление Украиной Крымского региона.
Ранее Верховная рада Украины приняла постановление о создании и ликвидации новых районов страны. Документ приняли в рамках новой концепции административной реформы. Согласно документу, в Крыму образовано десять районов, вместо существующих ныне четырнадцати. Большинство районов укрупнены и переименованы.
При этом в состав Бахчисарайского района отнесена часть территорий, которые сейчас принадлежат Севастополю. За самим же городом-героем закрепляется статус города центрального подчинения. Отмечается, что решение вступит в силу после возвращения полуострова в состав Украины.
"Пикейные жилеты" в Верховной раде совсем выжили из ума, продемонстрировав своим избирателям удивительное умение заниматься пустопорожней, никчемной, бессмысленной и никому не нужной законодательной реформой административно-территориального деления на территории чужого государства", — сказал РИА Новости Молохов.
По его словам, реформы Киева по Крымскому региону навсегда останутся только на бумаге и не имеют никакого реального отношения к крымчанам.