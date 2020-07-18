https://ria.ru/20200718/1574527309.html
В Воронежской области выявили 108 новых случаев COVID-19
Около 110 случаев подтвержденной коронавирусной инфекции за сутки выявлено в Воронежской области, общее число заболевших приблизилось к 10 тысячам, сообщает... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T10:39
2020-07-18T10:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
воронежская область
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воронежская область
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, воронежская область
ВОРОНЕЖ, 18 июл - РИА Новости.
Около 110 случаев подтвержденной коронавирусной инфекции за сутки выявлено в Воронежской области
, общее число заболевших приблизилось к 10 тысячам, сообщает правительство региона.
По данным на пятницу, в регионе было зарегистрировано 9852 случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 9097 пациентов. Умерли 84.
"Воронежская область, 10:20 (мск), суббота, 18 июля. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтверждённым диагнозом: 9960. Выздоровели: 9259. Умерли: 84", - говорится в сообщении.
Таким образом, за сутки выявлено 108 новых случаев COVID-19. Выздоровели за сутки 162 человека.
По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В регионе с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в области шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.