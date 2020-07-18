Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200718/1574527251.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев коронавируса
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском АО, наименьший темп в Москве, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T10:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574042595_0:97:3072:1825_1400x0_80_0_0_19c5923006a4a18c00074b99e5fcaca6.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200718/1574527204.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574042595_0:97:3072:1825_1400x0_80_0_0_19c5923006a4a18c00074b99e5fcaca6.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574042595_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_30e84291d7e25b0e32f5b60c970e6006.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574042595_197:152:2093:2048_1400x0_80_0_0_0d920752370f4b778627ffc17582ade4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, москва

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев коронавируса

10:38 18.07.2020
778
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Медицинский работник областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском АО, наименьший темп в Москве, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский АО - 0%, 2. г. Москва - 0,2%, 3. Московская область, Кабардино-Балкарская Республика - 0,3%, 4. Республика Северная Осетия, Ненецкий автономный округ, Брянская область - 0,4%, 5. Калужская область, Псковская область, Курская область - 0,5%", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пациент во время взятия мазка на коронавирус COVID-19 в городской поликлинике №109 ДЗМ в Москве
Вчера, 10:36
В России число заболевших коронавирусом достигло 765 тысяч
113001
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМосква
Рекомендуем
Врач в госпитале COVID-19
В Воронежской области выявили 108 новых случаев COVID-19
Коронавирус
Испанские медики выявили самый ранний симптом COVID-19
Больница
В России за сутки 7490 человек выздоровели от COVID-19
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму назвали новое деление полуострова Киевом бессмысленным
Адвокат Александр Добровинский
Адвокат объяснил появление 40 миллионов рублей в деле о ДТП с Ефремовым
Врачи обходят пациентов в реанимации
В России выявили 6234 новых случая коронавируса
Медик у машины скорой помощи
В России за сутки умерли 124 пациента с COVID-19
Водитель скорой медицинской помощи
В Москве число новых случаев COVID-19 уменьшается на 15% каждую неделю
Ведущая телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала 1+1 Маричка Падалко
Украинская телеведущая объяснила потерю зуба в прямом эфире
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Москве выявили 578 новых случаев COVID-19
Анна Амбарцумян
В элитном московском отеле нашли труп известной блогерши
Военная база США в Японии
В Окинаве число случаев COVID-19 на американских базах выросло до 143
Сергей Шойгу на отдыхе
Дочь Шойгу показала редкие фотографии отца на отдыхе
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Доктор Мясников развеял мифы о кофе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
04:18В Китае за сутки выявили 16 случаев COVID-19
04:10Сомнолог нашла негативное последствие долгой жары
03:33Кинологи назвали самые популярные клички для собак
03:28Эксперт объяснил бесполезность бесконтактных турникетов против COVID
03:14Аналитик объяснил, почему ЕС не хочет жертвовать "Северным потоком — 2"
02:56Число смертей пациентов с COVID-19 в мире превысило 600 тысяч человек
02:36Эксперт рассказал, когда в России заработают e-sim карты
01:56В Бразилии выявили 28,5 тысячи новых случаев COVID-19
01:50Лидеры ЕС должны прийти к соглашению в воскресенье, заявил Конте
01:48В Ингушетии тушат пожар на несанкционированной свалке
01:44Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса
01:24Трамп объявил о переходе на "телефонные митинги" из-за коронавируса
01:20СМИ: в Израиле задерживают участников антиправительственных демонстраций
01:17В Сирии пройдут третьи с начала войны парламентские выборы
00:40Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
00:37Кабмин внес в ГД законопроект о налоговой поддержке СМИ и издательств
00:36Фадеев извинился за клип с Валерией
00:00Страны G20 намерены бороться с последствиями пандемии COVID-19
23:51Израильские военные задержали трех палестинцев по подозрению в терроризме
Лента новостейМолния