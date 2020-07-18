https://ria.ru/20200718/1574527251.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев коронавируса
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском АО, наименьший темп в Москве, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T10:38
2020-07-18T10:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
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https://radiosputnik.ria.ru/20200718/1574527204.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574042595_0:97:3072:1825_1400x0_80_0_0_19c5923006a4a18c00074b99e5fcaca6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, москва