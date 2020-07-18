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Испанские медики выявили самый ранний симптом COVID-19
Группа испанских ученых нашла новый симптом коронавируса, сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Dermatology. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T10:40
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сьюзен уилкокс, эббинг лаутенбах, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), массачусетс, франция, пенсильвания, в мире

Испанские медики выявили самый ранний симптом COVID-19

10:40 18.07.2020
19818
© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус
© Depositphotos / ralwel
Коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Группа испанских ученых нашла новый симптом коронавируса, сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Dermatology.
Специалисты обнаружили у 29 процентов наблюдаемых пациентов энантему в ротовой полости — сильную сыпь на слизистой оболочке.
Всего в исследовании принимал участие 21 пациент в возрасте от 40 до 69 лет. При этом сыпь появлялась примерно за два дня до других симптомов COVID-19.
Ученые пока не могут сказать, насколько широко распространен этот симптом среди всех заболевших. Во многом это осложняется требованиями техники безопасности, которые создают сложности при осмотре ротовой полости пациентов.
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Что выяснили во Франции

Ученые во всем мире постоянно уточняют симптоматику COVID-19 и выясняют все новые аспекты течения заболевания. Так, французские медики определили характерный признак, который обнаруживается у пациентов с осложнениями из-за коронавируса. Результаты этого исследования опубликованы в журнале Science.
Специалисты изучили 50 больных, у которых COVID-19 сопровождалcя различными симптомами: от легкого кашля до дыхательной недостаточности, из-за которой они попадали на ИВЛ. Проанализировав биоматериалы, исследователи выяснили, что всех пациентов с тяжелой формой COVID-19 объединяет дефицит интерферона и усиленное воспаление.
В частности, у тяжелых пациентов проявлялась нехватка интерферона типа I, выделяемого организмом для борьбы с вирусом. Его выработка замедляет прогрессирование коронавирусной инфекции.
Таким образом, пришли к выводу медики, интерферон играет решающую роль в исцелении больных.
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Что обнаружили российские врачи

В России медики столкнулись с нетипичным течением коронавирусной инфекции — у двух пациентов, поступивших в больницы Федерального медико-биологического агентства, наблюдался серозный перитонит.
В процессе лечение от COVID-19 у пациентов появилась отрицательная динамика в виде "острого живота" и повышения температуры тела. Диагностическая лапароскопия показала наличие жидкости в брюшной полости.
"По результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита", — говорится в сообщении пресс-службы.
Вероятно, такое воспаление может возникать вследствие системного ответа на вирусную инфекцию, предположили в ФМБА.
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"Коронавирусные пальцы"

Американские врачи обнаружили еще один симптом COVID-19, который назвали "коронавирусные пальцы". Они описывают это как поражение пальцев ног, которые становятся синего или пурпурного цвета. Как отметил инфекционист из Университета Пенсильвании Эббинг Лаутенбах, пятна обычно сопровождаются жжением и болезненными ощущениями при касании.
По словам ученых, такое проявление инфекции встречается как у тяжелых больных с острым респираторным дистресс-синдромом, так и у молодых пациентов с бессимптомным протеканием болезни, в том числе у детей. При этом признак появляется на самых ранних стадиях заболевания, когда тест может давать отрицательный результат.
Лаутенбах считает, что посинение пальцев может быть либо локальной воспалительной реакцией на инфекцию, либо проявлением закупорки сосудов. Руководитель службы неотложной помощи в больнице Массачусетса Сьюзен Уилкокс отмечает, что подобные симптомы встречаются у больных с тяжелой формой гриппа или вирусной пневмонией.
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Главные симптомы

Согласно описанию на сайте российского Минздрава, главные симптомы коронавирусной инфекции - это высокая температура, затрудненное дыхание, чихание, кашель и заложенность носа, боли в мышцах и в груди, головная боль и слабость, возможны также тошнота, рвота и диарея. У пожилых людей среди симптомов могут быть бред, снижение давления и тахикардия.
Многие медики отмечали, что один из первых симптомов коронавируса — это потеря обоняния и вкуса. По словам американских ученых, опыты на мышах помогли выяснить, что инфекция проникает в организм при помощи белков, способствующих распознаванию запахов. Они вырабатываются в полости носа, и у старых особей таких белков формируется больше, чем у молодых.
Если такой механизм верен и для людей, то это исследование в том числе демонстрирует, почему пожилые люди более восприимчивы к заражению коронавирусом, отмечают исследователи.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСьюзен УилкоксЭббинг ЛаутенбахКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)МассачусетсФранцияПенсильванияВ мире
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