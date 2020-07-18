Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200718/1574527016.html
В Москве выявили 578 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 578, Свердловской области — 259, Ханты-Мансийском автономном округе — 247, сообщили журналистам РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T13:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
ханты-мансийский автономный округ
москва
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108241_0:97:2950:1756_1400x0_80_0_0_1e2f2df6ed5768d99de0a8649fb78898.jpg
https://ria.ru/20200718/1574524870.html
ханты-мансийский автономный округ
москва
севастополь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108241_0:97:2950:1756_1400x0_80_0_0_1e2f2df6ed5768d99de0a8649fb78898.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108241_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_51cfbf9c17ed8f322bc41a1f43230999.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108241_0:164:1884:2048_1400x0_80_0_0_cbee7f42e2aacdda75443a346578f2cc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, ханты-мансийский автономный округ, москва, севастополь

В Москве выявили 578 новых случаев COVID-19

10:32 18.07.2020 (обновлено: 13:05 18.07.2020)
513
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 578, Свердловской области — 259, Ханты-Мансийском автономном округе — 247, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Распределение по субъектам: Москва — 578, 2. Свердловская область — 259, 3. Ханты-Мансийский АО — 247", — говорится в сообщении.

Тесты на коронавирус
Вчера, 09:11Распространение нового коронавируса
В России провели более 24,6 миллиона тестов на COVID-19
Наименьшее число новых случаев зафиксировано в Севастополе — 6, Еврейской автономной области — 4, Ненецком автономном округе — 1.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
030502
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииХанты-Мансийский автономный округМоскваСевастополь
Рекомендуем
Тесты на коронавирус
В России провели более 24,6 миллиона тестов на COVID-19
Колбы
В КНДР заявили о разработке вакцины-кандидата против COVID-19
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В инфекционной больнице № 2 в Москве более 100 пациентов лечатся от COVID
Ликвидация пожара в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
Пожар в одном из крупнейших готических соборов Франции
Адвокат Александр Добровинский
Адвокат объяснил появление 40 миллионов рублей в деле о ДТП с Ефремовым
Ведущая телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала 1+1 Маричка Падалко
Украинская телеведущая объяснила потерю зуба в прямом эфире
Дети занимаются предметной анимацией
Гвозди, кумыс и виртуальный мир: какие мультфильмы создают сами дети
В Ульяновской области открылся центр реабилитации пациентов с COVID-19
В Ульяновской области открылся центр реабилитации пациентов с COVID-19
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Владимиру Мединскому — 50! Что вы знаете о творчестве юбиляра?
Сергей Шойгу на отдыхе
Дочь Шойгу показала редкие фотографии отца на отдыхе
Медицинский работник в средствах индивидуальной защиты на перерыве в Нью-Дели, Индия
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
В Красногорске акватории реки Москва в районе улицы Центральной затонул частный буксир Январь
В Москву-реку попало топливо с затопленного судна
Врачи обходят пациентов в реанимации
В России выявили 6234 новых случая коронавируса
Модели на показе свадебной коллекции в Нью-Йорке
Бунтарки, Золушки и хиппи: как изменилась свадебная мода за 100 лет
Боевая тревога: учения в Таманской дивизии
Боевая тревога: учения в Таманской дивизии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
04:18В Китае за сутки выявили 16 случаев COVID-19
04:10Сомнолог нашла негативное последствие долгой жары
03:33Кинологи назвали самые популярные клички для собак
03:28Эксперт объяснил бесполезность бесконтактных турникетов против COVID
03:14Аналитик объяснил, почему ЕС не хочет жертвовать "Северным потоком — 2"
02:56Число смертей пациентов с COVID-19 в мире превысило 600 тысяч человек
02:36Эксперт рассказал, когда в России заработают e-sim карты
01:56В Бразилии выявили 28,5 тысячи новых случаев COVID-19
01:50Лидеры ЕС должны прийти к соглашению в воскресенье, заявил Конте
01:48В Ингушетии тушат пожар на несанкционированной свалке
01:44Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса
01:24Трамп объявил о переходе на "телефонные митинги" из-за коронавируса
01:20СМИ: в Израиле задерживают участников антиправительственных демонстраций
01:17В Сирии пройдут третьи с начала войны парламентские выборы
00:40Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
00:37Кабмин внес в ГД законопроект о налоговой поддержке СМИ и издательств
00:36Фадеев извинился за клип с Валерией
00:00Страны G20 намерены бороться с последствиями пандемии COVID-19
23:51Израильские военные задержали трех палестинцев по подозрению в терроризме
Лента новостейМолния