https://ria.ru/20200718/1574527016.html
В Москве выявили 578 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 578, Свердловской области — 259, Ханты-Мансийском автономном округе — 247, сообщили журналистам РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T10:32
2020-07-18T13:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
ханты-мансийский автономный округ
москва
севастополь
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108241_0:97:2950:1756_1400x0_80_0_0_1e2f2df6ed5768d99de0a8649fb78898.jpg
https://ria.ru/20200718/1574524870.html
ханты-мансийский автономный округ
москва
севастополь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108241_0:97:2950:1756_1400x0_80_0_0_1e2f2df6ed5768d99de0a8649fb78898.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, ханты-мансийский автономный округ, москва, севастополь