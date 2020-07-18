https://ria.ru/20200718/1574526978.html
В России выявили 6234 новых случая коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 6234 новых случая коронавирусной инфекции, 124 человека умерли, 7490 вылечились и выписаны из больниц, сообщил оперативный... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T10:31
2020-07-18T11:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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https://ria.ru/20200717/1574520339.html
Von Stirliz
Между прочим, с сегодняшнего дня в США официально(!) запрещено публиковать статистику по ковиду до ее согласования с Белым домом. Это так, к сведению тех, для кого всё плохо здесь и великолепно там. Никакого ТАМ больше не существует!
25
Alexander Ivanov
Ещё +6к тех кто болеет, но никому не рассказывает что он заболел.
20
34
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 6234 новых случая коронавирусной инфекции, 124 человека умерли, 7490 вылечились и выписаны из больниц, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Новые случаи выявили в 84 регионах. При этом у 1522 инфицированных (24,4 процента) заболевание протекает без симптомов.
Больше всего новых случаев в Москве — 578. При этом темпы роста заболеваемости в столице остаются самыми низкими (плюс 0,2 процента) среди всех регионов, за исключением Чукотки, где за минувшие сутки роста не зафиксировано.
Еще 259 новых случаев выявили в Свердловской области, 247 — в Ханты-Мансийском автономном округе, 238 — в Санкт-Петербурге, 205 — в Нижегородской области, 201 — в Алтайском крае.
В Севастополе зафиксировали шесть случаев, в Еврейской автономной области — четыре, в Ненецком автономном округе — один.
Накануне сообщалось о 6406 новых случаях. Всего число инфицированных в России достигло 765 437. Умерли за все время 12 247 человек, выздоровели — 546 863.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ
, всего насчитывается 13,6 миллиона инфицированных, 585 тысяч из них умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.