В России выявили 6234 новых случая коронавируса

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 6234 новых случая коронавирусной инфекции, 124 человека умерли, 7490 вылечились и выписаны из больниц, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Новые случаи выявили в 84 регионах. При этом у 1522 инфицированных (24,4 процента) заболевание протекает без симптомов.

Больше всего новых случаев в Москве — 578. При этом темпы роста заболеваемости в столице остаются самыми низкими (плюс 0,2 процента) среди всех регионов, за исключением Чукотки, где за минувшие сутки роста не зафиксировано.

Еще 259 новых случаев выявили в Свердловской области, 247 — в Ханты-Мансийском автономном округе, 238 — в Санкт-Петербурге, 205 — в Нижегородской области, 201 — в Алтайском крае.

В Севастополе зафиксировали шесть случаев, в Еврейской автономной области — четыре, в Ненецком автономном округе — один.

Накануне сообщалось о 6406 новых случаях. Всего число инфицированных в России достигло 765 437. Умерли за все время 12 247 человек, выздоровели — 546 863.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , всего насчитывается 13,6 миллиона инфицированных, 585 тысяч из них умерли.