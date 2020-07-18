Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200718/1574526978.html
В России выявили 6234 новых случая коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 6234 новых случая коронавирусной инфекции, 124 человека умерли, 7490 вылечились и выписаны из больниц, сообщил оперативный... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T11:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108241_0:97:2950:1756_1400x0_80_0_0_1e2f2df6ed5768d99de0a8649fb78898.jpg
https://ria.ru/20200717/1574520339.html
Между прочим, с сегодняшнего дня в США официально(!) запрещено публиковать статистику по ковиду до ее согласования с Белым домом. Это так, к сведению тех, для кого всё плохо здесь и великолепно там. Никакого ТАМ больше не существует!
25
Ещё +6к тех кто болеет, но никому не рассказывает что он заболел.
20
34
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108241_0:97:2950:1756_1400x0_80_0_0_1e2f2df6ed5768d99de0a8649fb78898.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108241_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_51cfbf9c17ed8f322bc41a1f43230999.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108241_0:164:1884:2048_1400x0_80_0_0_cbee7f42e2aacdda75443a346578f2cc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России выявили 6234 новых случая коронавируса

10:31 18.07.2020 (обновлено: 11:54 18.07.2020)
22481
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи обходят пациентов в реанимации
Врачи обходят пациентов в реанимации
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи обходят пациентов в реанимации. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 6234 новых случая коронавирусной инфекции, 124 человека умерли, 7490 вылечились и выписаны из больниц, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Новые случаи выявили в 84 регионах. При этом у 1522 инфицированных (24,4 процента) заболевание протекает без симптомов.
Дезинфекция на автозаправочной станции в Каракасе
17 июля, 23:15Распространение нового коронавируса
ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом
Больше всего новых случаев в Москве — 578. При этом темпы роста заболеваемости в столице остаются самыми низкими (плюс 0,2 процента) среди всех регионов, за исключением Чукотки, где за минувшие сутки роста не зафиксировано.
Еще 259 новых случаев выявили в Свердловской области, 247 — в Ханты-Мансийском автономном округе, 238 — в Санкт-Петербурге, 205 — в Нижегородской области, 201 — в Алтайском крае.
В Севастополе зафиксировали шесть случаев, в Еврейской автономной области — четыре, в Ненецком автономном округе — один.
Накануне сообщалось о 6406 новых случаях. Всего число инфицированных в России достигло 765 437. Умерли за все время 12 247 человек, выздоровели — 546 863.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается 13,6 миллиона инфицированных, 585 тысяч из них умерли.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
39395381553
Обсудить 34
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Популярные комментарии
Между прочим, с сегодняшнего дня в США официально(!) запрещено публиковать статистику по ковиду до ее согласования с Белым домом. Это так, к сведению тех, для кого всё плохо здесь и великолепно там. Никакого ТАМ больше не существует!
18 июля, 10:59
Von Stirliz
2200012
Ещё +6к тех кто болеет, но никому не рассказывает что он заболел.
18 июля, 10:34
AIAlexander Ivanov
3100115
Рекомендуем
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
В России выявили 6406 новых случаев коронавируса
Танкер Curacao Trader
Пираты похитили россиян и украинцев с танкера у берегов Бенина
Врач в госпитале COVID-19
В России выявили 6428 новых случаев коронавируса
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Против Киева начали расследование о незакрытии неба при крушении MH17
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин: у 60% москвичей создан коллективный иммунитет к коронавирусу
Шествие Бессмертного полка в Минске
Шествие "Бессмертного полка" 26 июля отменили
Сотрудники ФСБ России
ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске
Анна Амбарцумян
В элитном московском отеле нашли труп известной блогерши
Адвокат Александр Добровинский
Адвокат объяснил появление 40 миллионов рублей в деле о ДТП с Ефремовым
Автомобили
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Иосиф Пригожин на пресс-конференции
Иосиф Пригожин заявил об угрозах расправы
Ведущая телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала 1+1 Маричка Падалко
Украинская телеведущая объяснила потерю зуба в прямом эфире
Сергей Шойгу на отдыхе
Дочь Шойгу показала редкие фотографии отца на отдыхе
Бойцы дивизии СС Галичина во время битвы за Броды. 1944 год
В Канаде сочли преступлением осквернение кенотафа дивизии СС "Галичина"
Семья в одном из парков Москвы
Кто называет фашистскими поправки в Семейный кодекс?
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
04:18В Китае за сутки выявили 16 случаев COVID-19
04:10Сомнолог нашла негативное последствие долгой жары
03:33Кинологи назвали самые популярные клички для собак
03:28Эксперт объяснил бесполезность бесконтактных турникетов против COVID
03:14Аналитик объяснил, почему ЕС не хочет жертвовать "Северным потоком — 2"
02:56Число смертей пациентов с COVID-19 в мире превысило 600 тысяч человек
02:36Эксперт рассказал, когда в России заработают e-sim карты
01:56В Бразилии выявили 28,5 тысячи новых случаев COVID-19
01:50Лидеры ЕС должны прийти к соглашению в воскресенье, заявил Конте
01:48В Ингушетии тушат пожар на несанкционированной свалке
01:44Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса
01:24Трамп объявил о переходе на "телефонные митинги" из-за коронавируса
01:20СМИ: в Израиле задерживают участников антиправительственных демонстраций
01:17В Сирии пройдут третьи с начала войны парламентские выборы
00:40Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
00:37Кабмин внес в ГД законопроект о налоговой поддержке СМИ и издательств
00:36Фадеев извинился за клип с Валерией
00:00Страны G20 намерены бороться с последствиями пандемии COVID-19
23:51Израильские военные задержали трех палестинцев по подозрению в терроризме
Лента новостейМолния