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В Окинаве число случаев COVID-19 на американских базах выросло до 143
Число заболевших новой коронавирусной инфекцией на американских базах, дислоцированных в японской префектуре Окинава, выросло до 143, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T10:26
2020-07-18T10:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
окинава
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, окинава, в мире