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В Окинаве число случаев COVID-19 на американских базах выросло до 143
Число заболевших новой коронавирусной инфекцией на американских базах, дислоцированных в японской префектуре Окинава, выросло до 143, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T10:26
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353
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коронавирус covid-19, окинава, в мире

В Окинаве число случаев COVID-19 на американских базах выросло до 143

10:26 18.07.2020
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© РИА Новости / Иван Захарченко Военная база США в Японии
 Военная база США в Японии
© РИА Новости / Иван Захарченко
Военная база США в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 18 июл - РИА Новости. Число заболевших новой коронавирусной инфекцией на американских базах, дислоцированных в японской префектуре Окинава, выросло до 143, сообщило агентство Киодо.
В субботу на базе Футэмма было выявлено два новых случая. Из 143 случаев COVID-19 на американских базах на Окинаве 77 приходится именно на Футэмму.
Японские власти считают заражения на базах кластерными очагами. Власти Окинавы просят правительство страны проводить обязательные ПЦР-тесты для всех американских военнослужащих, приезжающих в страну.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ОкинаваВ мире
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