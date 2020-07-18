Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В городе В городе Нант на западе Франции загорелся кафедральный собор Святых Петра и Павла, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на операционный пожарный и спасательный центр.

По словам очевидцев, пожар начался около 07:30 по местному времени (08:30 мск). На место происшествия направились пожарные. Причины возгорания пока не называются.

Директор департамента пожарно-спасательных служб Лоран Ферлэ заявил, что в тушении принимают участие более сотни пожарных и 45 пожарных машин. Около 10:00 по местному времени огонь удалось локализовать.

По словам прокурора Нанта Пьера Сена, это мог быть намеренный поджог — в соборе обнаружили три очага возгорания.

"Один — на уровне большого органа и два очага справа и слева от нефа", — цитирует его телеканал.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте — одна из крупнейших готических церквей Франции . По высоте он на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери. Строить храм начали в XV веке, строительство продолжалось 457 лет. Освятили его в декабре 1891 года.