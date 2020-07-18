https://ria.ru/20200718/1574526629.html
Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века
В городе Нант на западе Франции загорелся кафедральный собор Святых Петра и Павла, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на операционный пожарный и спасательный... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T10:14
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франция
нант
в мире
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Егор Панкратов
Начало конца западной цивилизации. Переформатирование сознания.
238
Jonns Carter
Сначала Собор Парижской Богоматери, теперь Собор Апостолов Петра и Павла а Нанте. Видать французы сильно прогневали Бога. Да и вообще вся Западная цивилизация уже до такой степени надоела Создателю со своими "новшествами", что похоже он просто решил что пора поставить точку.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Во французском Нанте вспыхнул пожар в соборе Святых Петра и Павла
Пожар произошел внутри собора. На месте происшествия работают пожарные команды
2020-07-18T10:14
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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франция, нант, в мире
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости.
В городе Нант
на западе Франции загорелся кафедральный собор Святых Петра и Павла, сообщает телеканал BFMTV
со ссылкой на операционный пожарный и спасательный центр.
По словам очевидцев, пожар начался около 07:30 по местному времени (08:30 мск). На место происшествия направились пожарные. Причины возгорания пока не называются.
Директор департамента пожарно-спасательных служб Лоран Ферлэ заявил, что в тушении принимают участие более сотни пожарных и 45 пожарных машин. Около 10:00 по местному времени огонь удалось локализовать.
По словам прокурора Нанта Пьера Сена, это мог быть намеренный поджог — в соборе обнаружили три очага возгорания.
"Один — на уровне большого органа и два очага справа и слева от нефа", — цитирует его телеканал.
Собор Святых Петра и Павла в Нанте — одна из крупнейших готических церквей Франции
. По высоте он на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери. Строить храм начали в XV веке, строительство продолжалось 457 лет. Освятили его в декабре 1891 года.
Собор сильно пострадал при взрыве в 1800 году и во время бомбардировок в 1944-м. В 1972-м, во время реставрации, рабочий забыл под крышей паяльник. Из-за этого начался сильный пожар, который разрушил значительную часть несущих конструкций. После этого собор был закрыт в течение еще трех лет.