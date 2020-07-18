В Крыму число жертв коронавируса достигло 13 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Новые 12 случаев заражения коронавирусом выявлены в Крыму за сутки, число умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло до 13, сообщили власти региона.
"За 17 июля на территории республики Крым зарегистрировано 12 случаев коронавирусной инфекции. 3 из них завозные из-за рубежа, 4 выявлены при обращении за медицинской помощью, 2 выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 – при скрининге здоровых лиц", - сообщил Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Число проведенных тестов за сутки - 2339, отметил он.
Всего на данный момент в Крыму зарегистрированы 943 случая новой коронавирусной инфекции. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории Крыма, которые проводят тестирование на COVID, обследовано 1495 человек, отметил он.
Лечение в медицинских учреждениях проходят 190 человек, выписаны с выздоровлением 721, в том числе 37 человек за последние сутки, сообщается на сайте минздрава Крыма. Число умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло до 13 человек, на утро пятницы умерших было 12, сообщили в минздраве Крыма.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.