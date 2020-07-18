В Крыму число жертв коронавируса достигло 13 человек

"За 17 июля на территории республики Крым зарегистрировано 12 случаев коронавирусной инфекции. 3 из них завозные из-за рубежа, 4 выявлены при обращении за медицинской помощью, 2 выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 – при скрининге здоровых лиц", - сообщил Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Число проведенных тестов за сутки - 2339, отметил он.