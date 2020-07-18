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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200718/1574526596.html
В Крыму число жертв коронавируса достигло 13 человек
Новые 12 случаев заражения коронавирусом выявлены в Крыму за сутки, число умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло до 13, сообщили власти региона. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T10:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
минздрав крыма
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РИА Новости
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574315620_0:47:3103:1792_1400x0_80_0_0_49db9687bdd50f12088caa0ca5b67fff.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, минздрав крыма

В Крыму число жертв коронавируса достигло 13 человек

10:14 18.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Новые 12 случаев заражения коронавирусом выявлены в Крыму за сутки, число умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло до 13, сообщили власти региона.
"За 17 июля на территории республики Крым зарегистрировано 12 случаев коронавирусной инфекции. 3 из них завозные из-за рубежа, 4 выявлены при обращении за медицинской помощью, 2 выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 – при скрининге здоровых лиц", - сообщил Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Число проведенных тестов за сутки - 2339, отметил он.
Всего на данный момент в Крыму зарегистрированы 943 случая новой коронавирусной инфекции. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории Крыма, которые проводят тестирование на COVID, обследовано 1495 человек, отметил он.
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Лечение в медицинских учреждениях проходят 190 человек, выписаны с выздоровлением 721, в том числе 37 человек за последние сутки, сообщается на сайте минздрава Крыма. Число умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло до 13 человек, на утро пятницы умерших было 12, сообщили в минздраве Крыма.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМинздрав Крыма
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