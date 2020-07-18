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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200718/1574526366.html
В Армении число случаев COVID-19 достигло 34 462
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 461 и достигло 34 462, еще 11 человек скончались, сообщается в... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T10:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
армения
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353
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коронавирус covid-19, воз, армения

В Армении число случаев COVID-19 достигло 34 462

10:04 18.07.2020 (обновлено: 10:06 18.07.2020)
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Ситуация в Армении в связи с коронавирусом. Архивное фото
ЕРЕВАН, 18 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 461 и достигло 34 462, еще 11 человек скончались, сообщается в субботу на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В пятницу власти республики сообщали о 34 001 подтвержденном случае коронавирусной инфекции и 620 летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа.
"В Армении подтверждены 34 462 случая коронавируса. Вылечились 23 123 пациента. Скончался 631 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10 507 пациентов, проведены 145 083 теста.
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Всего за день излечился 631 пациент с подтвержденным коронавирусом, проведены 1969 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,6 миллиона случаев заражения, свыше 585 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАрмения
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