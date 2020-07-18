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На северо-западе Афганистана при взрыве погибли три мирных жителя
Три мирных жителя, включая ребенка, погибли в результате подрыва придорожного фугаса на северо-западе Афганистана в провинции Бадгис, сообщил РИА новости... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T09:58
2020-07-18T09:58
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, талибан, в мире