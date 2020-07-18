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На северо-западе Афганистана при взрыве погибли три мирных жителя
Три мирных жителя, включая ребенка, погибли в результате подрыва придорожного фугаса на северо-западе Афганистана в провинции Бадгис, сообщил РИА новости... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T09:58
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афганистан, талибан, в мире

На северо-западе Афганистана при взрыве погибли три мирных жителя

09:58 18.07.2020
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© AP Photo / Rahmat GulСотрудники правоохранительных органов в Афганистане
Сотрудники правоохранительных органов в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Сотрудники правоохранительных органов в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Три мирных жителя, включая ребенка, погибли в результате подрыва придорожного фугаса на северо-западе Афганистана в провинции Бадгис, сообщил РИА новости представитель местной власти.
По словам главы уезда Аб-Камари Худайда Тайяба, инцидент произошел на автостраде между городом Калайи-Нау и уездом Аб-Камари.
"Мина была установлена талибами для нападения на силы службы безопасности. И ребенок, и женщина, и мужчина были на мотоцикле, и все трое были убиты", - заявил Тайяб.
Члены радикального движения "Талибан" пока не прокомментировали этот инцидент.
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