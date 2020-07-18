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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200718/1574526140.html
В ЛНР число случаев COVID-19 выросло до 595
Четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в самопровозглашенной Луганской Народной Республике за сутки, общее число заразившихся выросло до... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T10:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
минздрав лнр
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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коронавирус covid-19, минздрав лнр, луганская народная республика, в мире

В ЛНР число случаев COVID-19 выросло до 595

09:55 18.07.2020 (обновлено: 10:02 18.07.2020)
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© РИА НовостиМашина скорой помощи в ЛНР
Машина скорой помощи в ЛНР
© РИА Новости
Машина скорой помощи в ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. Четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в самопровозглашенной Луганской Народной Республике за сутки, общее число заразившихся выросло до 595, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР.
По последним обнародованным данным минздрава ЛНР, на 17 июля в республике был выявлен 591 человек с COVID-19. Также в ведомстве ранее сообщали о смерти 14 человек, у которых был выявлен коронавирус.
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"Всего по состоянию на 9.00 18 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 595", - сообщил представитель пресс-службы.
По его словам, за сутки в ЛНР зарегистрирован один летальный случай. Таким образом, количество скончавшихся пациентов с выявленным заражением коронавирусной инфекцией в республике достигло 15.
В общей сложности 512 человек выписаны с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус, добавил собеседник агентства.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Минздрав ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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