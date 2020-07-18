Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200718/1574526079.html
В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия силовиками за сутки
Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T09:53
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156299/32/1562993230_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_898257912f8792304f296abe0f2a9c77.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200717/1574493473.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156299/32/1562993230_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_898257912f8792304f296abe0f2a9c77.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156299/32/1562993230_242:0:2973:2048_1400x0_80_0_0_f26a76da8dd59f88f089064808e4c71f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156299/32/1562993230_583:260:2371:2048_1400x0_80_0_0_c9f3cde1773177752598e087f16ab03b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон

В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия силовиками за сутки

09:53 18.07.2020
636
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в ДНР сообщали о пяти нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило три раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели по республике огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
17 июля, 13:38
"Пугающая тенденция". Кремль о бездействии Киева по Минским соглашениям
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – пять единиц", - добавил представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
110110
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООН
Рекомендуем
Митинг-реквием в Луганске памяти погибших в результате артиллерийского удара по восточным кварталам Луганска в 2014 году
В ЛНР прошел митинг-реквием по погибшим при артударе в 2014 году
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
Медицинские работники в приемном отделении московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
Около 200 пацентов центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
Машина скорой помощи в ЛНР
В ЛНР число случаев COVID-19 выросло до 595
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР обвинили силовиков в размещении техники у объектов инфраструктуры
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР заявили о ранении семи человек за неделю из-за обстрелов
Бойцы дивизии СС Галичина во время битвы за Броды. 1944 год
В Канаде сочли преступлением осквернение кенотафа дивизии СС "Галичина"
Сотрудники правоохранительных органов в Афганистане
На северо-западе Афганистана при взрыве погибли три мирных жителя
Ведущая телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала 1+1 Маричка Падалко
Украинская телеведущая объяснила потерю зуба в прямом эфире
Молоточек судьи
Жительнице Луганска дали 12 лет тюрьмы за госизмену
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму назвали новое деление полуострова Киевом бессмысленным
Уголь
Пасечник оценил конкурентоспособность ЛНР на рынке угля
Иосиф Пригожин на пресс-конференции
Иосиф Пригожин заявил об угрозах расправы
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
СМИ узнало, кто стоял за взломом Twitter
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с резидентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 13 мая 2019
Глава МИД КНР заявил, что США лишились разума, нравственности и доверия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
04:18В Китае за сутки выявили 16 случаев COVID-19
04:10Сомнолог нашла негативное последствие долгой жары
03:33Кинологи назвали самые популярные клички для собак
03:28Эксперт объяснил бесполезность бесконтактных турникетов против COVID
03:14Аналитик объяснил, почему ЕС не хочет жертвовать "Северным потоком — 2"
02:56Число смертей пациентов с COVID-19 в мире превысило 600 тысяч человек
02:36Эксперт рассказал, когда в России заработают e-sim карты
01:56В Бразилии выявили 28,5 тысячи новых случаев COVID-19
01:50Лидеры ЕС должны прийти к соглашению в воскресенье, заявил Конте
01:48В Ингушетии тушат пожар на несанкционированной свалке
01:44Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса
01:24Трамп объявил о переходе на "телефонные митинги" из-за коронавируса
01:20СМИ: в Израиле задерживают участников антиправительственных демонстраций
01:17В Сирии пройдут третьи с начала войны парламентские выборы
00:40Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
00:37Кабмин внес в ГД законопроект о налоговой поддержке СМИ и издательств
00:36Фадеев извинился за клип с Валерией
00:00Страны G20 намерены бороться с последствиями пандемии COVID-19
23:51Израильские военные задержали трех палестинцев по подозрению в терроризме
Лента новостейМолния