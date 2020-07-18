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Около 200 пацентов центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
Почти 200 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от коронавируса, сообщил главврач центра Сергей Переходов. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T09:51
распространение нового коронавируса
сергей переходов (врач)
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353
60
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сергей переходов (врач), коронавирус в россии

Около 200 пацентов центра "Вороновское" лечатся от COVID-19

09:51 18.07.2020
144
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном отделении московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в приемном отделении московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники в приемном отделении московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" . Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Почти 200 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от коронавируса, сообщил главврач центра Сергей Переходов.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 18 июля состоит на лечении 195 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 192, подтверждённых с COVID – 195, с кислородной поддержкой – 129, на ИВЛ – семь", - написал он в Facebook.

Также Переходов отметил, что за сутки поступили 23 пациента, выписаны 17.
"Вчера умерла женщина в возрасте 83 лет с положительным COVID", - добавил главврач.
Колбы
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