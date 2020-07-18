Около 200 пацентов центра "Вороновское" лечатся от COVID-19

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 18 июля состоит на лечении 195 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 192, подтверждённых с COVID – 195, с кислородной поддержкой – 129, на ИВЛ – семь", - написал он в Facebook.