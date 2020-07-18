https://ria.ru/20200718/1574525901.html
Украинская телеведущая объяснила потерю зуба в прямом эфире
Телеведущая ТСН на украинском канале "1+1" Маричка Падалко объяснила в Instagram, почему в прямом эфире у нее выпал передний зуб. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T09:49
2020-07-18T13:15
маричка падалко
зубы
украина
в мире
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https://ria.ru/20200203/1564197836.html
Robin Bobin
Это последствия вранья по ТВ каналам на РОссию, и свежая Чернобыльская вода и плодородная земля в соединении со стронцилом.Скоро у Вас начнут отваливаться языки и выпадать волосы, как мы рады за Вас!!!
20
Егор Панкратов
Хорошо что публично потеряла зуб а не невинность...... В Украине все возможно.
14
10
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574391139_0:0:776:436_1400x0_80_0_0_76f7c15edeca0d19b9497ba5689f2e64.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
маричка падалко, зубы, украина, в мире
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости.
Телеведущая ТСН на украинском канале "1+1" Маричка Падалко
объяснила в Instagram
, почему в прямом эфире у нее выпал передний зуб
.
Падалко рассказала, что части зуба она лишилась более десяти лет назад, когда дочь случайно ударила ее тяжелым металлическим будильником. Недавно она решилась на более радикальный ремонт зуба, однако не прислушалась к рекомендациям стоматолога не надкусывать пищу передними зубами до конца лечения.
"Собственно, поэтому произошло то, что произошло", — написала ведущая.
Падалко, по ее словам, надеялась, что инцидент останется незамеченным, однако телеканал недооценил внимательность зрителей.
"Во всей этой истории меня лично впечатлила полученная поддержка и в комментариях, и в личных сообщениях", — написала она, отметив, что этот был самый курьезный опыт за двадцатилетнюю работу в качестве телеведущей.