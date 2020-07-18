Украинская телеведущая объяснила потерю зуба в прямом эфире

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Телеведущая ТСН на украинском канале "1+1" Телеведущая ТСН на украинском канале "1+1" Маричка Падалко объяснила в Instagram , почему в прямом эфире у нее выпал передний зуб

Падалко рассказала, что части зуба она лишилась более десяти лет назад, когда дочь случайно ударила ее тяжелым металлическим будильником. Недавно она решилась на более радикальный ремонт зуба, однако не прислушалась к рекомендациям стоматолога не надкусывать пищу передними зубами до конца лечения.

"Собственно, поэтому произошло то, что произошло", — написала ведущая.

Падалко, по ее словам, надеялась, что инцидент останется незамеченным, однако телеканал недооценил внимательность зрителей.