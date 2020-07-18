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Украинская телеведущая объяснила потерю зуба в прямом эфире
Телеведущая ТСН на украинском канале "1+1" Маричка Падалко объяснила в Instagram, почему в прямом эфире у нее выпал передний зуб. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T13:15
маричка падалко
зубы
украина
в мире
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20
Хорошо что публично потеряла зуб а не невинность...... В Украине все возможно.
14
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украина
РИА Новости
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574391139_0:0:776:436_1400x0_80_0_0_76f7c15edeca0d19b9497ba5689f2e64.jpg
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РИА Новости
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60
маричка падалко, зубы, украина, в мире

Украинская телеведущая объяснила потерю зуба в прямом эфире

09:49 18.07.2020 (обновлено: 13:15 18.07.2020)
34085
© Скриншот записи прямого эфираВедущая телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала "1+1" Маричка Падалко
Ведущая телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала 1+1 Маричка Падалко
© Скриншот записи прямого эфира
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Телеведущая ТСН на украинском канале "1+1" Маричка Падалко объяснила в Instagram, почему в прямом эфире у нее выпал передний зуб.
Падалко рассказала, что части зуба она лишилась более десяти лет назад, когда дочь случайно ударила ее тяжелым металлическим будильником. Недавно она решилась на более радикальный ремонт зуба, однако не прислушалась к рекомендациям стоматолога не надкусывать пищу передними зубами до конца лечения.

"Собственно, поэтому произошло то, что произошло", — написала ведущая.

Падалко, по ее словам, надеялась, что инцидент останется незамеченным, однако телеканал недооценил внимательность зрителей.
"Во всей этой истории меня лично впечатлила полученная поддержка и в комментариях, и в личных сообщениях", — написала она, отметив, что этот был самый курьезный опыт за двадцатилетнюю работу в качестве телеведущей.
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912001710613
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Маричка ПадалкозубыУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Это последствия вранья по ТВ каналам на РОссию, и свежая Чернобыльская вода и плодородная земля в соединении со стронцилом.Скоро у Вас начнут отваливаться языки и выпадать волосы, как мы рады за Вас!!!
18 июля, 10:46
Robin Bobin
1401005
Хорошо что публично потеряла зуб а не невинность...... В Украине все возможно.
18 июля, 11:26
Егор Панкратов
2111000
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